10 человек пострадали в ДТП во Львовской области (ФОТО)

Десять человек, включая двух детей, пострадали вечером 17 декабря в результате ДТП на трассе "Киев — Чоп" у села Конюхов в Стрыйском районе. Об этом сообщает Главное управление полиции во Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, около 22:45 34-летний житель Черновцов, управлявший микроавтобусом Volkswagen Т4 с семью пассажирами в салоне, при обгоне выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим Volkswagen — Golf, которым управлял 47-летний житель Закарпатской области.

В результате столкновения телесные повреждения получили водители, 22-летний пассажир Volkswagen Golf — житель Закарпатья, а также семь пассажиров микроавтобуса возрастом 19, 25, 30, 66, 69 лет и двое детей возрастом 2,5 и 4 года — жители Ивано Франковской и Черновицкой областей.

Все участники происшествия были доставлены в больницу. Медики уточняют их диагнозы.

Стрыйский отдел полиции открыл производство по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В свою очередь, Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщает, что к ликвидации последствий аварии привлекало 10 своих сотрудников и три единицы техники. Спасателям пришлось использовать гидравлические инструменты, чтобы достать из поврежденных автомобилей четырех пострадавших.

Кроме того, из Volkswagen Т4 на дорогу вытекло горючее, потому спасатели отключили аккумулятор микроавтобуса и промыли от вылившегося топлиа дорожное полотно.

В то же время, по данным ГСЧС, всего из-за ДТП было госпитализировано в Стрыйскую центральную районную больницу шесть человек.

Напомним, 14 декабря шесть человек пострадало из-за ДТП Краматорске, среди них было трое детей, одного из которых зажало в машине.

Ранее семь человек пострадали в ДТП на юге Одесской области, из них также трое были детьми.