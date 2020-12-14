Происшествия 1 час назад

Жуткое ДТП в Одесской области: пострадали 7 человек, из них трое — дети (ФОТО)

Всех их госпитализировали

На месте ДТП в Одесской области. Фото: Нацполиция На месте ДТП в Одесской области. Фото: Нацполиция
На месте ДТП в Одесской области. Фото: Нацполиция

В Одесской области возле села Зализничное произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобилей Daewoo Lanos и Renault.

В результате аварии пострадали 7 человек, трое из которых — дети, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Указано, что после столкновения автомобиль Daewoo слетел в кювет. В салоне находились муж с женой и трое их детей от 4-х до 8-ми лет. Всех их госпитализировали.

Кроме того, травмировались и двое мужчин, которые находились в Renault: водитель и один из двух пассажиров. Их также отвезли в медучреждение.

По факту аварии правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса Украины нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством.

Сейчас устанавливаются все подробности и обстоятельства аварии.

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Напомним, в течение 10 декабря на территории Украины было зарегистрировано 1 435 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях, в том числе 84 с погибшими и пострадавшими.

Всего в результате аварий 8 человек погибли и 99 были травмированы. В частности, 503 сообщения о ДТП поступило в Киеве, в том числе о семи происшествиях с потерпевшими: двое из них погибли, еще шестеро получили травмы.

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