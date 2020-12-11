Происшествия 1 час назад

В Украине за день гололеда произошло 1,4 тысячи ДТП, более трети — в Киеве

Восемь человек погибли на дорогах, еще почти сотня получили травмы

ДТП 10 декабря с двумя погибшими. Фото: ГУ НП в Киеве ДТП 10 декабря с двумя погибшими. Фото: ГУ НП в Киеве
ДТП 10 декабря с двумя погибшими. Фото: ГУ НП в Киеве

В течение 10 декабря на территории Украины зарегистрировано 1435 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях, в том числе 84 с погибшими и пострадавшими.

Как сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Национальной полиции Алексей Белошицкий, всего в результате аварий восемь человек погибли и 99 были травмированы.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, 503 сообщения о ДТП поступило в Киеве, в том числе о семи происшествиях с потерпевшими: двое из них погибли, еще шестеро получили травмы.

Читайте также:
В Хмельницкой области перевернулась легковушка: погибли трое

"Как всегда, зима приходит неожиданно — не все водители были готовы к изменению погодных условий, более того, нашлись и те, кто уехал вчера на летней резине", — прокомментировал он статистику.

Вместе с тем, наблюдается уменьшение нарушений скоростного режима, зафиксированных в автоматическом режиме. По словам Белошицкого, в четверг камеры зафиксировали таковых всего 3075, и это рекордно низкий показатель.

Напомним, что гололед также нарушил работу столичных аэропортов "Киев" и "Борисполь".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Дело Шеремета: обвиняемому Антоненко продлили арест на два месяца
Дело Шеремета: обвиняемому Антоненко продлили арест на два месяца
В Киеве из-за гололедицы отменили график работы общественного транспорта
В Киеве из-за гололедицы отменили график работы общественного транспорта
Гололед нарушил работу аэропортов "Киев" и "Борисполь"
Гололед нарушил работу аэропортов "Киев" и "Борисполь"
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Загадочный монолит в Киеве: что происходит и кто за этим стоит

  2. Португалия решила выплатить компенсации вдове и детям убитого пограничниками украинца

  3. В Луганской области чиновнице вынесли приговор за госизмену: признали виновной и отпустили

  4. Названы самые популярные украинские продукты за рубежом

  5. IKEA уже в одном шаге от открытия офлайнового магазина в Киеве (ФОТО)

Ивент
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
В этом обзоре — принципы женского бизнеса, инструменты переговоров, пошаговая инструкция построения личного бренда и правила осознанной красоты
Загрузка...