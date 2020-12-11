В Украине за день гололеда произошло 1,4 тысячи ДТП, более трети — в Киеве

В течение 10 декабря на территории Украины зарегистрировано 1435 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях, в том числе 84 с погибшими и пострадавшими.

Как сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Национальной полиции Алексей Белошицкий, всего в результате аварий восемь человек погибли и 99 были травмированы.

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В частности, 503 сообщения о ДТП поступило в Киеве, в том числе о семи происшествиях с потерпевшими: двое из них погибли, еще шестеро получили травмы.

"Как всегда, зима приходит неожиданно — не все водители были готовы к изменению погодных условий, более того, нашлись и те, кто уехал вчера на летней резине", — прокомментировал он статистику.

Вместе с тем, наблюдается уменьшение нарушений скоростного режима, зафиксированных в автоматическом режиме. По словам Белошицкого, в четверг камеры зафиксировали таковых всего 3075, и это рекордно низкий показатель.

Напомним, что гололед также нарушил работу столичных аэропортов "Киев" и "Борисполь".