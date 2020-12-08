Общество 20 минут назад

В Хмельницкой области перевернулась легковушка: погибли трое

Один из пассажиров при этом остался жив и даже не получил серьезных травм

Фото: ГУ НП в Хмельницкой области Фото: ГУ НП в Хмельницкой области
Фото: ГУ НП в Хмельницкой области

Три человека погибли погибли поздно вечером 7 декабря в результате ДТП при въезде в село Кривчик Дунаевецкого района. Об этом сообщает Главное управление полиции в Хмельницкой области.

Отмечается, что в 23:45 46-летний водитель Volkswagen Passat B5 не справился с управлением транспортным средством, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.

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В результате аварии водитель и две пассажирки автомобиля, 1970 и 1966 рождения, погибли на месте от полученных травм.

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Еще один 47-летний пассажир получил телесные повреждения, однако его состояние удовлетворительное. Как уточняют в Главном управлени Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области, после осмотра медиками он отказался от госпитализации. Тела же погибших спасателям пришлось доставать из разбитого авто с помощью специального оборудования.

Полиция открыла производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем, повлекшее гибель нескольких лиц).

Напомним, 30 ноября в Закарпатской области фура раздавила легковушку, в результате чего погибли пять человек.

Ранее два человека, включая ребенка, погибли в результате ДТП в Черкасской области: там фуры раздавили легковушку, оказавшуюся зажатой сзади и спереди.

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