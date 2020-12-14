Общество 1 час назад

В поселке под Киевом перевернулась на крышу автоцистерна, разлилось горючее

Последствия столкновения грузовика с легковушкой пришлось ликвидировать пожарным

В поселке под Киевом перевернулась на крышу автоцистерна, разлилось горючее В поселке под Киевом перевернулась на крышу автоцистерна, разлилось горючее

В поселке Згуровка (Киевская область) в результате ДТП перевернулся грузовой автомобиль с цистерной. Об этом сообщает утром 14 декабря Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Отмечается, что инцидент на углу улиц Независимости и Киевской в бывшем райцентре произошел еще 12 декабря около 12:40. К месту вызова был направлен дежурный караул 26-й Государственной пожарно-спасательной части.

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На месте спасатели установили, что ДТП возникло с участием грузовика и легкового автомобиля, однако подробнее второго участника ГСЧС не идентифицирует. По фото с места происшествия, однако, заметно, что от столкновения с автоцистерной у легковушки оказался по меньшей мере разбит капот.

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Спасатели провели работы по отсоединению от сети аккумуляторов автомобилей и смыванию разлившихся горюче-смазочных материалов с проезжей части дороги.

Напомним, 7 декабря в Хмельницкой области перевернулась на крышу легковушка, в результате чего погибли три человека.

30 ноября в Закарпатской области фура раздавила легковушку, в результате чего погибли пять человек.

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