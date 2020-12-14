В Краматорске в ДТП пострадали трое детей и трое взрослых: ребенка зажало в машине

Шесть человек пострадало в ДТП утром 14 декабря в Краматорске. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о происшествии на перекрестке улиц 8 Марта и Проездной поступило в 9:58. На место были направлены спасатели 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда.

Пострадавшими оказались мужчины 1980 и 1983 годов рождения, женщина и дети 2010, 2013 и 2006 годов рождения.

Спасатели деблокировали одного из детей с заднего пассажирского сиденья автомобиля и передали сотрудникам скорой помощи.

Напомним, ранее на юге Одесской области при столкновении двух легковых автомобилей тоже пострадали трое детей, а также четверо взрослых.

Накануне же в поселке Згуровка Киевской области в результате ДТП перевернулся грузовой автомобиль с цистерной, на дорогу вылилось горючее.