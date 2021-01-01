На вокзале в Одесской области в новогоднюю ночь горела электричка (ФОТО)

Пожар в головном вагоне электропоезда произошел на станции Раздельная в ночь на 1 января. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Сообщение об инциденте спасатели получили в 3:51. На месте они обнаружили задымление в машинном отделении головного вагона поезда, стоявшего на запасном пути.

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После обесточивания сети пожар, охвативший 10 квадратных метров, был локализован в 5:15, а ликвидирован лишь в 6:21.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара и сумма ущерба устанавливаются. Нарушений в движении поездов не было. К ликвидации последствий происшествия привлекалось восемь человек личного состава ГСЧС и две единицы техники.

Напомним, 25 декабря в Полтавской области произошел пожар в поезде, в результате чего погибли два человека. Накануне же в Киеве сошел с рельсов вагон экспресса, курсирующего в аэропорт "Борисполь".

Отметим также, что в последний день 2020 года и новогоднюю ночь из-за пожаров в Украине погибли девять украинцев.