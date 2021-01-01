В последний день года и новогоднюю ночь из-за пожаров погибли девять украинцев

За последние сутки в Украине завикисровано 84 пожара в жилом секторе, погибло девять человек, еще семеро получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В частности, три человека погибли из-за пожара на улице Яружной в Днепре. Он возник в комнате на втором этаже двухэтажного дома и охватил 30 квадратных метров. В 16:53 его ликвидироввали. На месте нашли тела двух человек и женщину в крайне тяжелом состоянии, которая в итоге скончалась в больнице.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В 1:35 уже 1 декабря возник пожар в доме по улице Шевченко в селе Матвеевка Вольнянского района Запорожской области. При тушении нашли тело мужчины 1970 года рождения.

В Одессе же в новогоднюю ночь горела квартира на шестом этаже девятиэтажки по улице Королева, 88. В этом случае удалось спасти трех человек, через лестничную клетку эвакуировали восемь человек, включая трех детей. В 3:49 пожар ликвидировали.

Кроме того, сгорел частный дом по улице Победы, 67 в селе Кругляковка Купянского района Харьковской области. Площадь пожара составила 70 квадратных метров, причиной называется неосторожное поведение при курении. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 0:08, однако ликвидировать его удалось лишь в 3:40. О пострадавших не сообщается.

В Каховке Херсонской области в 2 часа ночь начался пожар в квартире на шестом этаже в одной из многоэтажек на улице Первомайской. Квартира оказалась пустой, пожарные сами проникли в нее с разрешения полиции. Там горел диван и уже расплавился натяжной потолок. Причиной называется короткое замыкание в сети. В 3:15 пожар ликвидировали.

Напомним, 25 декабря в Полтавской области в поезде сгорели два человека. В конце ноября пожар на рынке "Барабашово" в Харькове уничтожил 25 торговых павильонов.

Ранее в Харьковской области заживо сгорели 50 свиней. Также в ноябре в Киеве у станции метро "Академгородок" дотла сгорела маршрутка.