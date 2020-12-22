Общество 1 час назад

В Киеве произошел масштабный пожар на складе (ФОТО)

Во время тушения произошло частичное обрушение кровли склада

Пожар на складе в Киеве, 22 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар на складе в Киеве, 22 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар на складе в Киеве, 22 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар на складе в Киеве, 22 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар на складе в Киеве, 22 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар на складе в Киеве, 22 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар на складе в Киеве, 22 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар на складе в Киеве, 22 декабря 2020. Фото: ГСЧС

Масштабный пожар произошел 22 декабря в складском помщении на улице Святошинской, 32 в одноименном районе Киева. Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о густом черном дыме по данному адресу спасатели получили в 15:42. Во время тушения пожара произошло частичное обрушение кровли.

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В 16:32 пожар был локализован на площади 1500 квадратных метров, а в 17:30 ликвидирован. Из одного из помещений пожарные вынесли три кислородных баллона.

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К тушению привлекалось 59 человек личного состава ГСЧС и 16 единиц основной и специальной техники.

Напомним, в конце ноября пожар на рынке "Барабашово" в Харькове уничтожил 25 торговых павильонов. Ранее в Харьковской области заживо сгорели 50 свиней

Также в ноябре в Киеве на проспекте Палладина у станции метро "Академгородок" дотла сгорела маршрутка.

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