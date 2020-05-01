Нардепы хотят уменьшить минимальный уставный капитал банков до 200 млн грн

Вчера, 30 апреля, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы относительно дополнительной поддержке налогоплательщиков в период проведения карантинных мероприятий, связанных с распространением короновирусной инфекции COVID-19.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту №3329-д, этот законопроект, в частности, предусматривает продолжение срока действия Закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", который завершается 1 августа 2020 до 2024 года.

Авторы законопроекта отмечают, что продление срока действия закона, особенно учитывая рецессию в мировой экономике, положительно повлияет на банковскую систему Украины.

"Предлагаем продлить для банков срок, в течение которого они смогут по упрощенной процедуре осуществить реорганизацию путем присоединения, капитализацию или добровольно прекратить банковской деятельности без прекращения юридического лица до 2024 года. Такими упрощенными процедурами за время их существования воспользовалась ряд банков, которые смогли в зависимости от выбранной бизнес-модели корректно и оптимально во времени трансформировать свою деятельность или увеличить капитал", — говорится в сообщении.

Кроме этого, по словам авторов проекта закона, ранее существовала потребность привести законодательные требования к минимальному размеру уставного капитала действующих банков в Украине в соответствие с сегодняшними экономическими реалиями.

"Также существует потребность уменьшить требования к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 млн грн в 200 млн грн, что обусловлено необходимостью приведения законодательных требований к минимальному размеру уставного капитала действующих банков в Украине в соответствие с сегодняшними экономическими реалиями. Учитывая ситуацию в банковской системе Украины, а также учитывая текущее состояние экономики Украины в условиях сложной эпидемиологической ситуации, которая сложилась в стране и в мире, считаем, что уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала действующих банков будет стабилизирующий эффект", — сообщается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта также добавили, что до конца 2020 года этот вопрос наиболее актуален для 35 малых банков из 76 банков в целом.

В основном, это банки с украинским капиталом, которые не смогут в условиях финансового кризиса и ограничений карантина, связанного с распространением коронавирусной инфекции Covid-19, аккумулировать соответствующие средства и осуществить докапитализацию.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) принял решение перенести с 11 июля 2020 года до 1 января 2021 года срок приведения банками размера уставного и регулятивного капитала до 300 млн грн.