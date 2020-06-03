Нардепы обжаловали в Конституционном суде закон об амнистии участников Евромайдана

Вчера, 2 июня, в Конституционный Суд Украины (КСУ) поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно обжалования закона о недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место во время Революции достоинства.

Как сообщает пресс-служба КСУ, нардепы требуют проверить насчет соответствия Конституции Украины Закон Украины "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины" от 21 февраля 2014 № 743–VІІ.

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Авторы ходатайства просят суд признать оспариваемый Закон противоречит 16 статьям Конституции Украины.

В частности, в документе указано, что во время массовых акций протеста в ноябре 2013 года — феврале 2014 года погибли около 100 протестующих и около тысячи получили ранения; были убиты 23 сотрудника правоохранительных органов, 932 были ранены, в том числе 257 — тяжело, а 158 — из огнестрельного оружия.

"Отдельные участники массовых акций протеста открыто признаются в применении огнестрельного оружия к представителям правоохранительных органов, их убийстве и в совершении тяжких преступлений другого характера. Но такие преступления в результате принятого закона не подлежат расследованию, а лица, которые подозреваются в их совершении, освобождены от уголовной ответственности", — говорится в документе.

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Нардепы отмечают, что таким образом в обществе было сформировано впечатление о дозволенности безнаказанно совершать преступления против жизни и здоровья человека, а также пострадавшие от преступлений были лишены гарантированных им конституционных прав и свобод.

Ранее стало известно, что глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан хотел прекратить расследование преступлений во время Революции Достоинства, а также преступления бывшего президента Виктора Януковича и его окружения.

Напомним, в связи с тем, что с 20 ноября 2019 года органы прокуратуры потеряли следственные функции, дела Майдана перешли частично к Государственному бюро расследований, частично — к Национальному антикоррупционному бюро.

В рамках ГБР был создан отдел по расследованиям дел Майдана, который возглавил Александр Буряк, занимавший ранее должность замдиректора ГБР.