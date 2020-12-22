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Новый руководитель ГФС Вадим Мельник пообещал ликвидацию теневых схем

Вадим Мельник отметил, что видит потенциал службы и считает, что именно ГФС должна стать высокопрофессиональным специальным органом в системе министерства финансов

Новый руководитель ГФС Вадим Мельник пообещал ликвидацию теневых схем Новый руководитель ГФС Вадим Мельник пообещал ликвидацию теневых схем

Сегодня первый заместитель Министра финансов Украины Денис Улютин представил личному составу Государственной фискальной службы нового руководителя. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

По словам Улютина, главная задача руководителя ДФС — сохранить профессиональные кадры, которые должны обеспечить основную функцию — раскрытие финансовых преступлений.

"Я надеюсь в тесном сотрудничестве с налоговой, таможенной службами и министерством финансов мы максимально переведем бизнес в легальную плоскость и обеспечим наполнение бюджета", — рассказал Улютин.

В свою очередь, Вадим Мельник отметил, что видит потенциал службы и считает, что именно ГФС должна стать высокопрофессиональным специальным органом в системе министерства финансов.

"Наша служба должна стать главным правоохранительным органом, который будет отвечать за финансовую безопасность в государстве. Я много лет занимаюсь этим вопросом, поэтому четко осознаю проблемы, которые существуют в службе и вызовы, стоящие перед нами. Это, в первую очередь, борьба с теневой экономикой. Мы должны активизировать работу по налаживанию взаимодействия как внутри подразделения, так и с другими структурами, упорядочить нормативную базу и улучшить уровень обеспечения сотруднико ", — резюмировал руководитель ГФС в своем выступлении.



Вадим Мельник имеет более 16 лет опыта финансовых расследований.
До 2013 года возглавлял управление по расследованию особо важных дел. Работал в Министерстве доходов и сборов.
В 2014 году назначен заместителем начальника Главного следственного управления финрасследований ГФС, позже — возглавил это управление.
С 2016 года занимался преподавательской и научной деятельностью. В качестве эксперта принимал участие в разработке концепции по созданию единого правоохранительного органа в сфере борьбы с экономическими преступлениями, которая легла в основу законопроекта о создании Бюро экономической безопасности.

Напомним, ранее Кабинет министров на своем внеочередном заседании поддержал кандидатуру Вадима Мельника на должность председателя ГФС.

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