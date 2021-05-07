Объявлен тендер на "Большую стройку" моста в Молдову

Служба автомобильных дорог в Винницкой области объявила тендер на строительство пограничного моста в Ямполе. Мост, который соединит Украину и Молдову, будет возведен в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и по договоренности между Президентом Украины и Молдовы, сообщает пресс-служба Укравтодора.

"Чтобы транспортное сообщение между обеими соседними странами было лучше, планируем возвести мостовой переход через реку Днестр в Винницкой области на государственной границе", — говорится в сообщении.

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Завершить строительство перехода планируют до конца 2022 года. Уже 6 июня состоится аукцион, на котором определят компанию-подрядчика. Ожидаемая стоимость строительства моста составляет 3,4 млрд грн.

Отмечается, что возведение моста через Днестр является частью Транспортной стратегии Украины до 2030 года. Переход обеспечит съезд на украинскую дорогу Т-02-02 Могилев — Умань и молдавскую М-2. Строительство предусматривает возведение 2-х подходов: 1,6 км со стороны украинской территории и 5 км с молдавской стороны.

Строительство моста проведут по модели проектируй-строй: победитель тендера будет заниматься и изготовлением проектной документации, и строительными работами. Такой подход сэкономит время и средства на реализации проекта.

Также по программе Президента "Большая стройка" до конца этого года планируется обновить 137,5 км маршрута до границы.

Сейчас сообщение между Украиной и Молдовой в регионе обеспечивается паромной переправой. Однако она давно не соответствует требованиям времени и реальным потребностям жителей государств. Строительство моста в Ямполе позволит значительно сократить время поездки по маршруту в Молдову.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.