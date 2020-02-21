Первый пошел: Честно поймало внефракционного нардепа на кнопкодавстве (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 21 февраля, на пленарном заседании внефракционный мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк неоднократно кнопкодавил во время голосования за поправки к проекту закона об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Как сообщает движение "Честно", это первый зафиксированный случай кнопкодавства в Верховной Раде, которое произошло после вступления в силу закона о криминализации неличного голосования.

На видео видно, как во время голосования за поправку №1223 законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10) Поляк сначала голосует на пустом месте справа (место закреплено за депутатом группы "Доверие" Василием Петевкой), а затем нажимает на кнопку на своем пульте.

На табло голосования системы "Рада" видно, что "за" проголосовали с обоих мест.

Также Поляк кнопкодавил во время голосования по поправке №1420 до того самого законопроекта. На кадрах видно, что депутат сначала нажимает на кнопку на своем пульте, а затем голосует на пустом месте справа от него. На табло видно, что проголосовали с обоих мест.

Кроме того, нардеп Поляк кнопкодавил и при электронной регистрации на сегодняшнее заседание: сначала нажал на кнопку на месте справа, затем — на своем месте. На табло видно, что на обоих пультах состоялась регистрация.

Движение ЧЕСТНО напоминает, что 16 января 2020 вступил в силу закон №404-IX (законопроект 2148) по обеспечению личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях парламента.

За кнопкодавство нардепу грозит штраф в размере 51-85 тысяч грн, однако для этого вину парламентария необходимо будет сначала доказать в суде. За расследование правонарушения должно взяться Государственное бюро расследований, но сначала генпрокурор должен зарегистрировать соответствующее уголовное производство.

В случае признания депутата виновным в кнопкодавстве и вступления в силу обвинительного приговора нардеп будет досрочно лишен мандата (статья 81 Конституции Украины).

Напомним, 13 января Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины" № 404.

Как сообщалось ранее, 19 декабря Верховная рада Украины ввела уголовную ответственность за "кнопкодавство". Соответствующий законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины" нардепы приняли во втором чтении.