Первый зам Кличко отрицает свою причастность к взятке в $125 тысяч

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник отрицает, что брал или вымогал взятку в размере $125 тысяч.

Об этом он написал у себя в Facebook.

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Поворозник отметил, что работает честно и несет всю полноту ответственности за действия и решения, которые он принимает на своей должности.

"Отвечаю перед семьей, перед обществом, перед теми, с кем работаю и киевлянами. Мне скрывать нечего, повторяю — всегда работаю честно. Никогда не брал взяток, так как это противоречит моим жизненным взглядам и принципам. По вчерашней ситуации: Взяток не брал. Каких-либо разговоров о неправомерной выгоде не вел, в том числе с лицом, о котором упоминается в публикациях. Все заявления, что меня арестовали, поймали на взятке — ложь. Подозрение никто не объявлял. Вызван, как свидетель, на допрос в пятницу", — написал Поворозник и приложил фото повестки на допрос.

Кроме этого Николай Поворозник заявил, что будет требовать от правоохранительных органов "разобраться с распространением ложной информации в СМИ".

Во вторник, 14 апреля СБУ задокументировала возможную причастность к вымогательству взятки первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника. Об этом сообщила LIGA.net со ссылками на свои источники в СБУ.

По информации источника, в помещениях КГГА проходит обыск. Собеседник рассказал, что чиновник через посредника якобы требовал взятку за содействие застройщику. Посредника задержали при получении первого транша в $60 000 из $125 000. в комментарии Delo.ua пресс-центр СБУ подтвердил что действительно, во вторник вечером в КГГА их сотрудники проводили следственные действия. Однако, более подробную информацию пообещали предоставить позже.