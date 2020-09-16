Платежная платформа Payoneer начала выпускать собственные карты

Платежная платформа Payoneer в начале сентября 2020 года начала самостоятельно выпускать карты Payoneer Prepaid Mastercard® cards.

Переход прошел абсолютно незаметно для пользователей платежной платформы и не затронул работу систем, сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, для того, чтобы обеспечить дополнительную безопасность для своих клиентов, Payoneer стал эмитентом собственных карт Prepaid Mastercard®.

"Клиенты Payoneer могут продолжать использовать свои существующие карты, зная, что их деньги теперь надежно хранятся в Payoneer Europe", — говорится в сообщении.

Указано, что в августе платформа работала над расширением инфраструктуры и переводом всех денег пользователей на защищенные счета Payoneer Europe Limited. Данные счета предназначены для безопасного хранения денег клиентов, обеспечивают более высокий уровень сохранности данных и контроля над ними.

Теперь предоплаченные карты выпускает лицензированный эмитент Payoneer Europe Limited, авторизованный Центральным Банком Ирландии как учреждение, занимающееся электронными деньгами. При этом безопасность денег гарантирует ирландское представительство банка Barclays в городе Дублин.

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"Это важный шаг по обеспечению безопасности и сохранности денег наших клиентов, которые используют платежные карты. Теперь все их деньги будут храниться на защищенных счетах, управляемых Payoneer Europe Limited. Эти специальные, защищенные банковские счета используются только для хранения денег клиентов и полностью отделены от собственных счетов Payoneer", — отметил вице-президент европейского региона компании Джеймс Аллум.

Сообщается, что переход был плавным и не требовал никаких действий со стороны клиентов Payoneer. Все деньги пользователей, история операций в платежной платформе перенесена в Payoneer Europe Limited, функционал платформы был доступен даже во время перехода от одного эмитента к другому.

Ранее карты для пользователей Payoneer выпускала компания Wirecard. Прекращение обслуживания карт, привязанных к счетам Payoneer, вызвало бурю в среде офшорных программистов.

Позже Payoneer возобновил обслуживание клиентов и начал поиск нового партнера для обслуживания своих клиентов с помощью привязанных платежных карт.