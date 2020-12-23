Правительство Молдовы уходит в отставку

Правительство Молдовы под руководством Иона Кику намерено уйти в отставку для запуска процедуры внеочередных парламентских выборов. Как передает Sputnik.md, об этом премьер заявил на брифинге 23 декабря.

"Как известно, есть только два пути для роспуска парламента и досрочных выборов. Одна из них — отставка правительства. В этих условиях я предложу отставку премьера и правительства, чтобы эта процедура началась как можно быстрее", — сказал Кику.

По его словам, в среду у него состоится встреча с избранным президентом Молдовы Майей Санду, чтобы обсудить вопрос исполнения правительством обязанностей в последующий период.

В свою очередь, действующий президент Игорь Додон заявил, что решение об отставке правительства взвешенное, и "на данном этапе это подходящий момент".

По словам Додона, оно было принято не по причине инициативы о вотуме недоверия ему, выдвинутой ранее депутатами от партий "Действие и солидарность", "Платформа Достоинство и правда" и Демократической партии Молдовы, равно как и не под давлением протестующих.

Действующий президент отметил, что Санду должна взять на себя полную ответственность за происходящее в стране и начать дискуссии с фракциями по новому правительству или по повестке досрочных выборов в парламент, и выразил готовность к таким дискуссиям.

В свою очередь, спикер парламента Зинаида Гречаная объявила, что запланированное на 23 декабря заседание по вопросу выражения недоверия правительству не состоится, поскольку необходимости в этом уже нет.

Правительство во главе с Кику было утверждено 14 ноября 2019 года, когда в парламенте поддержали вотум недоверия предыдущему премьеру Майе Санду. Кабмин сформировали стоящая за Додоном Партия социалистов Республики Молдова и Демократическая партия Молдовы.

Сам Кику, представляя тогда в парламенте программу правительства, сообщил, что оно будет работать только до президентских выборов 2020 года.

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В марте нынешнего года состав молдавского правительства несколько изменился после создания ПСРМ и ДПМ парламентского большинства. Однако 1 ноября демократы объявили, что намерены отозвать своих пятерых министров из правительства, и уже 9 ноября их заменили новые, беспартийные чиновники.

Напомним, что на президентских выборах с неожиданным отрывом победила кандидат от "Действия и солидарности" Санду, набрав во втором туре 57,7% голосов против 42,3% голосов за Додона, пытавшегося переизбраться на второй срок.