Политика 60 минут назад

Правительство Молдовы уходит в отставку

После смены президента в стране хотят провести и досрочные выборы парламента

Ион Кику. Фото: пресс-служба правительства Молдовы Ион Кику. Фото: пресс-служба правительства Молдовы
Ион Кику. Фото: пресс-служба правительства Молдовы

Правительство Молдовы под руководством Иона Кику намерено уйти в отставку для запуска процедуры внеочередных парламентских выборов. Как передает Sputnik.md, об этом премьер заявил на брифинге 23 декабря.

"Как известно, есть только два пути для роспуска парламента и досрочных выборов. Одна из них — отставка правительства. В этих условиях я предложу отставку премьера и правительства, чтобы эта процедура началась как можно быстрее", — сказал Кику.

Кратко и по делу в Telegram

По его словам, в среду у него состоится встреча с избранным президентом Молдовы Майей Санду, чтобы обсудить вопрос исполнения правительством обязанностей в последующий период.

В свою очередь, действующий президент Игорь Додон заявил, что решение об отставке правительства взвешенное, и "на данном этапе это подходящий момент".

Читайте также:
Президентом Молдовы станет Майя Санду: что это даст стране и выгодна ли ситуация Украине

По словам Додона, оно было принято не по причине инициативы о вотуме недоверия ему, выдвинутой ранее депутатами от партий "Действие и солидарность", "Платформа Достоинство и правда" и Демократической партии Молдовы, равно как и не под давлением протестующих.

Действующий президент отметил, что Санду должна взять на себя полную ответственность за происходящее в стране и начать дискуссии с фракциями по новому правительству или по повестке досрочных выборов в парламент, и выразил готовность к таким дискуссиям.

В свою очередь, спикер парламента Зинаида Гречаная объявила, что запланированное на 23 декабря заседание по вопросу выражения недоверия правительству не состоится, поскольку необходимости в этом уже нет.

Правительство во главе с Кику было утверждено 14 ноября 2019 года, когда в парламенте поддержали вотум недоверия предыдущему премьеру Майе Санду. Кабмин сформировали стоящая за Додоном Партия социалистов Республики Молдова и Демократическая партия Молдовы.

Сам Кику, представляя тогда в парламенте программу правительства, сообщил, что оно будет работать только до президентских выборов 2020 года.

Читайте также:
Новый президент Молдовы Санду намерена встретиться с Зеленским после инаугурации

В марте нынешнего года состав молдавского правительства несколько изменился после создания ПСРМ и ДПМ парламентского большинства. Однако 1 ноября демократы объявили, что намерены отозвать своих пятерых министров из правительства, и уже 9 ноября их заменили новые, беспартийные чиновники.

Напомним, что на президентских выборах с неожиданным отрывом победила кандидат от "Действия и солидарности" Санду, набрав во втором туре 57,7% голосов против 42,3% голосов за Додона, пытавшегося переизбраться на второй срок.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина поставит воду в Крым лишь в случае гуманитарной катастрофы — Резников
Украина поставит воду в Крым лишь в случае гуманитарной катастрофы — Резников
Зеленский назначил Свириденко главой совета по содействию малому бизнесу
Зеленский назначил Свириденко главой совета по содействию малому бизнесу
ЦИК назначил дату выборов депутата Рады вместо Требушкина
ЦИК назначил дату выборов депутата Рады вместо Требушкина
Загрузка...
Новое видео
Эра дешевых продуктов закончилась — глава HD-group Борис Шестопалов о трендах в продуктовой отрасли

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Киеве патрульные обстреляли таранивший их автомобиль: водителя нашли с пулей в голове

  3. Предприниматели устроили митинг под дворцом "Украина", где выступает "Квартал 95"

  4. Связали жену и ребенка: неизвестные напали на дом мэра Броваров, ограбив и избив его

  5. Жить в состоянии равновесия и радости: как справиться с разными видами стресса

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...