Риелторы раскритиковали законопроект о регулировании рынка недвижимости

Группа из тридцати народных депутатов (преимущественно от фракции "Слуга народа", при поддержки "Батькившины" и группы "Доверие") предлагают вывести рынок риелторских услуг из тени.

Законопроект №3618, регулирующий эти вопросы, уже зарегистрировали в Верховной Раде.

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Так, законодатели предлагают ввести лицензирование для брокеров по недвижимости, для чего им придется пройти квалификационный экзамен. специалисты должны быть соответствующим образом оформлены и внесены в Единый реестр физлиц, юрлиц и профессиональных объединений в сфере риелторской деятельности. Также нардепы хотят создать реестр, где будут содержаться данные о специалистах и объектах недвижимости. За работу без риелторских свидетельств будет грозить штраф — от 8,5 тысяч до 17 тысяч грн, с конфискацией полученной прибыли. За повторное нарушение наказание увеличиться — нижняя отметка составит 17 тысяч, а верхняя 34 тысячи грн.

Если закон примут, то в Украине появится Национальная федерация специалистов в сфере риелторской деятельности. В ее состав войдут квалификационно-сертификационная комиссия, съезд специалистов и совет общественного надзора. В Федерацию украинцы смогут жаловаться на нечистых на руку брокеров, если посчитают, что их права нарушили. Однако самая важная часть документа касается того факта, что риелторские услуги смогут предоставлять только субъекты риелторской деятельности с соответствующей лицензией.

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На инициативу парламентариев уже отреагировали в Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины. В организации отмечают, что "неожиданное появление документа вызвало волнения в риэлторском сообществе по всей Украине, возникло много вопросов и непонимания".

"Предварительно, проанализировав положения законопроекта, Ассоциация выражает свою обеспокоенность и считает, что принятие нормативного документа в предложенной редакции недопустимо и несет существенные риски для рынка предоставления риэлторских услуг. Мы видим в положениях ограничения прав граждан Украины на распоряжение своей собственностью, которые гарантированы Конституцией. Предложенные нормы содержат коррупциогенные факторы и риски, нарушают антимонопольное законодательство и, в большинстве своем, нарушают права и интересы субъектов рынка предоставления риэлторских услуг", — говорится в сообщении Ассоциации.

В АСПН(Р)У говорят о необходимости доработки с обязательным привлечением специалистов сферы, учетом общественного мнения и последующим проведением общественных обсуждений. В организации поддержали законодательное регулирование рынка предоставления риэлторских (брокерских) услуг и регулирование на принципах открытости, демократичности, прозрачности, защиты прав и интересов всех участников рынка.

"Ассоциация имеет многолетний опыт работы над законопроектамы, касающиеся сферы регулирования риэлторской (брокерской) деятельности. Таким образом, Ассоциация готовит соответствующие обращения в комитеты Верховной Рады Украины, ответственных за обработку проекту Закона, готова принимать участие в комитетских слушаниях и активно выражать свою позицию при подготовке регуляторного акта", — резюмируют в Ассоциации.

Напомним, за последние три месяца, в течение которых действовал жесткий карантин, украинский рынок недвижимого имущества претерпевал ряд изменений. На первых порах ситуация оставалась еще стабильной, поскольку интерес к объектам по-прежнему активно проявлялся. Более того, сделки заключались в обычном объеме. По мере того, как внедрялись ужесточения (закрывались офисы агентств недвижимости и отделов продаж строительных компаний) количество сделок начало стремительно сокращаться.