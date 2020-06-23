Как последние события отразились на сфере недвижимости Украины?

Пандемия и последующие карантинные ограничения существенно повлияли на жизнь в Украине. Они повлияли на все сферы деятельности. Какие-то отрасли пострадали больше, какие-то меньше, а некоторые даже сумели получить некоторую выгоду в столь непростой ситуации. Тем не менее, постепенно все восстанавливается, и такая сфера, как недвижимость в Украине (https://dom.pliz.info) не является исключением.

Первый "карантинный" этап

За последние три месяца, в течение которых действовал жесткий карантин, украинский рынок недвижимого имущества претерпевал ряд изменений. На первых порах ситуация оставалась еще стабильной, поскольку интерес к объектам по-прежнему активно проявлялся. Более того, сделки заключались в обычном объеме. По мере того, как внедрялись ужесточения (закрывались офисы агентств недвижимости и отделов продаж строительных компаний) количество сделок начало стремительно сокращаться.

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Стоит отметить, что высокий спрос держался достаточно долго, но непосредственное оформление сделок становилось все более сложной задачей. Кто-то боялся выходить из дома и контактировать с другими людьми, кто-то просто соблюдал карантинные правила, а кому-то стало не по себе, поскольку неясно, что будет "завтра". Все это сильно "ударило" по объему продаж. Однако, несмотря на все пессимистичные прогнозы, которые делались экспертами в самый разгар карантина в Украине, ситуация быстро начала улучшаться.

Второй "карантинный" этап

Уже к середине апреля интерес к украинской недвижимости, преимущественно первичной, вновь ожил. Более того, некоторые потенциальные покупатели созванивались с продавцами и риелторами с помощью приложений для видеоконференций, дабы получить ответы на интересующие их вопросы. Самые смелые и вовсе договорились о "скорых" личных встречах, дабы уже в ближайшее время оформить все документы.

Однако "отложенный" спрос по-прежнему оставался крайне высоким. Речь идет об отложенных сделках, когда клиент уже готов осуществить покупку объекта, но в силу обстоятельств, процесс пришлось отложить на неопределенный срок. В начале мая объем таких сделок был уже невероятно велик, отчего остро стал вопрос, как лучше поступить. Тогда некоторые офисы агентств недвижимости и застройщиков решались идти на определенные риски.

Сотрудники выходили в офисы буквально на несколько часов, дабы заняться документальным оформлением и встречами с покупателями. Естественно, при этом соблюдались все новые правила:

• ношение масок;

• дезинфекция;

• дистанция;

• ограниченное количество людей в одном помещении;

• время работы.

Столь отчаянные шаги стали решающими. Они не позволили украинскому рынку недвижимости скатиться в пропасть.

Третий "карантинный" этап

По мере того, как паника в Украине ослабевала, а ужесточения снимались, сфера недвижимого имущества начала постепенно восстанавливаться. Конечно, говорить о полном возвращении к докарантинным показателям в ближайшее время нельзя.

Во-первых, ограничения все еще действуют и по-прежнему существует угроза очередного внедрения жестких мер. Во-вторых, у застройщиков сместились сроки, поскольку многие стройки были "заморожены" и лишь недавно на них снова начали проводиться работы.

Итоги карантина

Несмотря на все "весенние" сложности, есть и некоторые существенные плюсы. Прежде всего, еще больше количество украинцев убедились в том, что покупка недвижимости может спасти в кризис. Это выгодная финансовая инвестиция, которая позволяет сохранить сбережения и даже приумножить. Банковская система, как украинская, так и мировая, доказали свою неспособность выдерживать подобные невзгоды. Сфера недвижимости, напротив, продемонстрировала свою невероятную стойкость.

Еще одним плюсом можно назвать некое снижение цен. Тут стоит уточнить, что не нужно слишком расслабляться, поскольку уже в ближайшее время ценники снова поползут вверх, если верить экспертам. Потому разумно заняться приобретением недвижимого объекта уже сейчас. Чем дольше с этим тянуть, тем меньше вероятность выгодно приобрести понравившуюся недвижимость.

Приятным бонусом можно назвать то, что некоторые украинские застройщики готовы пойти навстречу своим клиентам. Поскольку кризис сильно по ним "ударил", и некоторое время ситуация оставалась непонятной, они разработали выгодные для всех сторон условия оплаты. Например, изменились сроки рассрочки платежа и проценты. Кому-то удалось договориться с банками касательно улучшения условий получения кредита.

Опять-таки, эти условия не будут действовать все последующее время, а являются лишь одними из необходимых инструментов, которые позволят поскорее выбраться из нынешнего кризиса. Собственно, это еще одна причина, по которой имеет смысл уже приступать к осуществлению покупки.