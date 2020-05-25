В Киеве открылся самый большой в Украине трехэтажный коворкинг (ФОТО)

В Киеве 25 мая состоялось официальное открытие самого большого в Украине коворкинга The Space общей площадью 5500 квадратных метров.

Коворкинг расположился в 3-х минутах от станции метро Дарница на улице Попудренко, 1а.

"Наибольший коворкинг в Украине объединит под одной крышей более 750 резидентов. Основная идея The Space — собрать прогрессивное, творческое комьюнити: специалистов и бизнес различных сфер, которые могут быть полезными друг другу. Здесь можно будет найти подрядчиков, партнеров, клиентов и друзей, создавать новые проекты и развивать компанию, не выходя из офиса", — отметили организаторы нового пространства.

Все потребности резидентов реализованы на 3-х этажах с 5 lounge-зонами, огромным open space, private-офисами, 2 конференц-залами, а также переговорными, скайп-комнатами, собственным кафе, игровым баром и библиотекой.

"В стоимость размещения уже включены все необходимые услуги, начиная от коммунальных расходов и пользования принт-зонами, заканчивая безлимитными кофе-поинт и IT-поддержкой. В зависимости от выбранного размещения, можно работать в lounge-зонах без фиксированного места, забронировать личное пространство в open space или арендовать автономный офис для команды от 2 до 70 человек. Резидент получает полностью оборудованные рабочие места с all-inclusive сервисом и необходимой инфраструктурой", — говорится в релизе.

Также на территории The Space планируется проведение бесплатных happy-hours, развлекательных и

образовательных ивентов, вечеринок, а также собственных мероприятий в лекционных залах на 450 и 150 человек. Предусмотрены также игровой бар (PlayStation, аэрохоккей, танцевальные и другие аттракционы), кафе, библиотека, 17 оборудованных переговорных комнат, 11 skype-комнат, принт-зоны, 2 большие кухни, душевые, а также закрытая зона парковки и велопарковка.

Стоимость месячного размещения в новом коворкинге — от 45 $ при раннем бронировании. Также предлагаются форматы Private Office (от $110 за рабочее место в месяц), Open Space (от $140 за рабочее место в месяц) и Lounge Zone (от $ 50 за рабочее место за 2 недели). Стоимость аренды конференц-зала на 150 человек составит $50 в час, на 460 человек — $ 150 в час, переговорных — $ 10-18 в час. До 15 мая включительно действует акция early bird price — скидка 50% на первый месяц, независимо от размещения.