Санду приняла присягу и официально стала президентом Молдовы

Избранный президент Молдовы Майя Санду 24 декабря приняла присягу и официально вступила в должность. Как передает "Интерфакс", церемония инаугурации прошла в рамках совместного торжественного заседания парламента Молдовы и Конституционного суда.

"Клянусь отдавать все свои силы и умение во имя процветания Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы", — заявила Санду.

Подпишитесь на канал DELO.UA

После этого она поцеловала государственный флаг и получила из рук председателя КС атрибуты главы государства — флаг и специальное колье.

Во время приведения Санду к присяге полиция перекрыла центральную часть Кишинева в целях безопасности.

В свою очередь, передающий свои полномочия пятый президент страны Игорь Додон и представители Партии социалистов Республики Молдова в инаугурации Санду участия не принимали.

Согласно Конституции Молдовы, президент этой страны избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

Напомним, 23 декабря премьер-министр Молдовы Ион Кику объявил, что его правительство уходит в отставку для запуска процедуры внеочередных парламентских выборов.

Правительство во главе с Кику было утверждено 14 ноября 2019 года, когда в парламенте поддержали вотум недоверия предыдущему премьеру — собственно, Майе Санду. Кабмин сформировали стоящая за Додоном ПСРМ и Демократическая партия Молдовы.

Сам Кику, представляя тогда в парламенте программу правительства, сообщил, что оно будет работать только до президентских выборов 2020 года.