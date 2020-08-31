Семейных врачей в Украине будут оценивать по индикаторам качества — Минздрав

Министерство здравоохранения Украины планирует ввести индикаторы качества работы семейных врачей с 1 января 2021 года.

Это отразится на зарплате медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что индикаторы качества работы семейных врачей должны быть, кроме уплаты по принципу количества заключенных договоров.

"Это абсолютно нормально. Что я имею в виду? Это охват иммунизации, это прививки, которые они должны контролировать, проводить тем пациентам, с которыми они заключили договор. Это та же работа с ковидными больными", — пояснил Степанов.

При этом он подчеркнул, что врачей сейчас финансово не наказывают за некачественную работу.

"Это должен быть понижающий коэффициент, если ты не выполняешь обязанности. И это абсолютно нормально. Именно по такому принципу мы хотим это делать, начиная с 1 января, то есть с нового года. Потому что сейчас очень трудно внести изменения в этих договорах", — добавил министр.

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Напомним, второй этап медицинской реформы стартовал в Украине с 1 апреля 2020 года.

В то же время президент Владимир Зеленский, а вслед за ним и министр здравоохранения, заявили о ряде недостатков второго этапа реформы, в связи с чем в нее планируют внести коррективы. Власти уверяют, что полностью отказываться от медреформы не будут.

Как сооющалось, в январе 2020 года электронная система охраны здоровья eHealth была приведена в соответствие со стандартами защиты персональных данных пользователей и получила аттестат соответствия комплексной системе защиты информации.