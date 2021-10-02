Происшествия 5 часов назад

Следствие прорабатывает более 10 версий в деле покушения на Шефира — генпрокурор

У следствия есть две основные версии, но правоохранители не исключают и прорабатывают другие

Ирина Венедиктова. Фото: Офис генпрокурора Ирина Венедиктова. Фото: Офис генпрокурора
Ирина Венедиктова. Фото: Офис генпрокурора

В деле покушения на жизнь первого помощника президента Сергея Шефира прорабатываются более 10 версий, две из которых — главные.

Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на брифинге в медиацентре "Слуги народа", передает "Укринформ".

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"Что касается версий, они были озвучены сразу. Когда я давала первые комментарии, сказала очень осторожно, что есть две основные версии, но мы не исключаем и прорабатываем другие", — отметила генпрокурор.

"У нас более десятка версий, над которыми мы работаем. Мы их не отвергаем... Следствие движется вперед", — добавила Венедиктова.

В то же время она не конкретизировала, о каких именно версиях идет речь.

Известно, что генеральный прокурор 2 октября приняла участие в выездном заседании парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце (Львовская область).

Напомним, 22 сентября 2021 года в Киевской области обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира, в результате чего его водитель получил ранения.

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По информации Министерства внутренних дел, в автомобиль в целом попали 18 пуль.

По факту обстрела автомобиля первого помощника президента Шефира было открыто уголовное производство.

Также вскоре стало известно, что представители Федерального бюро расследований (ФБР) США будут принимать участие в расследовании покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.

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