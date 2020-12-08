Страховые компании за квартал на четверть увеличили объем премий

В третьем квартале 2020 года активы страховых компаний продолжали снижаться, однако это не сказалось на объемах страховых премий, которые выросли по сравнению со II кварталом и показателями докризисного I квартала на 26% и на 3% соответственно.

Как отмечают в пресс-служба Национального банка Украины, тем не менее, эти результаты более низкими, чем показатели предыдущего года.

За отчетный период страховые выплаты росли аналогичными темпами, поэтому уровень выплат почти неизменной — 36% для рискового страхования и 12% для страхования жизни.

Быстрее росли премии по КАСКО, страхованию имущества и огневых рисков, страхованием финансовых рисков. Несколько медленнее — по ОСАГО.

В то же время, структура страховых премий в течение квартала не претерпела существенных изменений. Восстановление объемов страхования в значительной степени повлияло на финансовый результат страховщиков в III квартале, который несколько вырос. Однако операционная эффективность страховщиков все еще остается низкой.

По информации НБУ, за квартал количество нарушителей требований регулятора к платежеспособности снизилось. Однако 45 страховщиков-лицензиатов по состоянию на 1 октября не выполняли в полной мере требование к платежеспособности и достаточности капитала.

Качество активов для покрытия требований к платежеспособности за июль — сентябрь существенно не изменилась, правда снизилась доля прав требований к перестраховщикам.

"До сих пор значительную долю в активах преимущественно небольших страховщиков занимает недвижимость, стоимость которой скорее всего является завышенной. Поэтому в течение следующего года будут внедряться изменения в характеристики активов, которые являются приемлемыми для покрытия резервов страховыми компаниями", — подчеркнули в Нацбанке.

В частности, будет снижена роль недвижимого имущества, так как оно часто является неликвидным, и не может быть быстро использовано прежде всего non-life страховщиками для выполнения своих обязательств.

Кроме того, для проверки корректности отображения страховщиками активов и обязательств по 1 января 2021 года начнется оценка общего финансового состояния страховщика.

Этот процесс будет состоять из двух этапов: на первом внешние аудиторы подтвердят качество изображения активов, резервов и внебалансовых обязательств страховщиков, а на втором — Национальный банк, основываясь на этих оценках, оценит соблюдения страховщиками требований к капиталу.

Напомним, объем предоставляемых страховых услуг после падения во II квартале (9,4 млрд грн) в III квартале достиг показателей I квартала и вырос до 11,9 млрд грн.

Всего за 9 месяцев 2020 года было предоставлено страховых услуг на 33 млрд грн. Уровень выплат практически не изменился и за 9 месяцев составил 33,8%.