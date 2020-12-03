Небанковский финсектор восстанавливается к докарантинным показателям — НБУ

Результаты работы небанковского финансового рынка в январе-сентябре 2020 года свидетельствуют, что все секторы этого рынка постепенно восстанавливают объемы деятельности, а некоторые из них восстановили даже до докарантинного уровня. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины.

Страхование

Количество страховых компаний в третьем квартале не изменилось и составляет 215, из которых 20 занимаются исключительно страхованием жизни.

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Продолжается сокращение объемов активов страховщиков. С начала года они сократились на 4,6% и на конец третьего квартала составили 61,6 млрд грн.

Объем предоставляемых страховых услуг после падения во II квартале (9,4 млрд грн) в III квартале достиг показателей I квартала и вырос до 11,9 млрд грн. Всего за 9 месяцев 2020 года было предоставлено страховых услуг на 33 млрд грн. Уровень выплат практически не изменился и за 9 месяцев составил 33,8%.

Доля страховых премий от физлиц за 9 месяцев составила 49,6%, от юридических — 40,9%, от страховщиков-перестраховщиков — 9,5%. 19,5% страховых премий было передано в перестрахование, из которых чуть меньше половины — иностранным компаниям.

Отчетность не подали 16 страховщиков, а еще 6 подавших отчетность с начала года не ведут деятельности. Количество страховщиков, не выполняющих норматив достаточности капитала и платежеспособности, в III квартале уменьшилась с 57 до 49 компаний.

Кредитные союзы

Количество кредитных союзов в июле-сентябре уменьшилась на один до 327. Также продолжается снижение количества членов кредитных союзов. По состоянию на 30 сентября, их насчитывалось 442,9 тысячи. Среди них 27,6% активно пользуются этими услугами.

В то же время объем активов кредитных союзов постепенно, хотя и несущественно растет. По итогам третьего квартала они составляли 2,6 млрд грн, что на 2,5% больше, чем на начало года.

Собственный капитал кредитных союзов остается постоянным — 1,016 млрд грн. Общий рост объемов активов происходит за счет роста объемов привлеченных вкладов на депозитные счета. Сумма взносов с начала года выросла на 7,3% до 1,42 млрд грн.

Падение объема услуг таких союзов, начавшееся во II квартале в период начала карантина, прекратилось. Общий объем предоставленных кредитов союзами в III квартале вырос на 20% — до 642 млн грн, превысив объемы кредитования и в первом, и во II кварталах.

При этом наблюдается также устойчивый тренд к ухудшению кредитного портфеля союзов. Так, уровень задолженности по просроченным кредитам союзов вырос с 28% в I квартале до 34,2% на конец III квартал.

По состоянию на 30 сентября 11 союзов работают с нарушением требований к достаточности капитала (по результатам 6 месяцев 2020 года нарушителей было больше — 12).

Финкомпании

Количество финансовых компаний в III квартале уменьшилось на 13 до 1025. При этом все они покинули рынок это добровольно. В то же время объемы активов финкомпаний с начала года выросли на 8,1% и на конец III квартала составили 186,9 млрд грн.

Объемы займов, предоставленных финкомпаниями, и услуг финансового лизинга даже превысили показатели I квартала. Объемы займов составили 23,3 млрд грн против с 21,8 млрд грн в I квартале; объемы лизинга в финансовых компаниях — 757 млн грн против 727 млн в I квартале.

Объемы услуг факторинга в III квартале, напротив, сократились — с 22 млрд грн в первом квартале до 19,5 млрд в третьем.

160 финансовых компаний не вело в III квартале деятельности по предоставлению финуслуг. 56 финансовых компаний не подали отчетность в НБУ за этот период.

Лизинг

Количество юрлиц-лизингодателей в июле-сентябре увеличилось на одно до 145. Объемы услуг лизинга в III квартале выросли до 3,35 млрд грн, превысив показатели I и II кварталов. В то же время 35 лизингодателей с начала года не заключили ни одного договора.

Ломбарды

Количество ломбардов за третий квартал уменьшилась на 2 до 304. Их активы с начала года уменьшились на 9% до 4,1 млрд грн. Объем собственного капитала ломбардов на конец сентября составил 1,7 млрд грн.

Объемы предоставленных ломбардами займов в III квартале составили 4,57 млрд грн, превысив показатели I и II кварталов (соответственно 4,1 и 3,3 млрд).

13 ломбардов не предоставляли услуги с начала этого года, не подали в НБУ отчетность 18.

Напомним также, что на прошлой неделе правление НБУ начало выполнять функции координационного совета Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.