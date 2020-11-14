Страна приближается к экономическому Армагеддону — Уманский о "Большой стройке" Зеленского

Деньги из Фонда борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, которые направили на строительство дорог, освоил дорожный картель.

Об этом на своей странице в Facebook заявил бывший советник председателя Офиса президента Украины, экс-министр финансов Игорь Уманский.

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В своем сообщении он обвинил власть в потере адекватного восприятия реальности.

"2020 год запомнится украинцам надолго. Не только из-за пандемии и неуклюжей борьбы с ней, но и из-за беспрецедентного уровня роста коррупции и потери властью адекватного восприятия реальности. Так называемая "Большая стройка" — яркое тому подтверждение", — подчеркнул он.

По его словам, за последние два года бюджет на строительство и ремонт дорог возрос в три раза. При этом с начала "Большой стройки" начались изменения в требованиях к тендерной документации.

Уманский отметил, что по странному "стечению обстоятельств" новым требованиям соответствует только шесть компаний — любимцы "судьбы", или "картель", как их называют коллеги.

"Выигрывать вкусные тендеры могут только они. Но если присмотреться — эти компании не всегда строят дороги непосредственно, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30-40%", — написал Уманский.

Он пояснил, что если сложить все тендеры этих шести компаний и вычислить все "дисконты", сумма на строительство составит около 36 млрд грн, а именно такую ​​сумму дополнительно выделили Укравтодору из Фонда борьбы с коронавирусом.

Как отметил экс-глава Минфина, такую ​​же протяженность дорог можно было бы построить, не затрагивая деньги, которые были запланированы на борьбу с пандемией. При этом, как считает Уманский, "ковидний фонд" искусственно потратили.

"Страна приближается к экономическому Армагеддону", — резюмировал Уманский.

Как сообщалось ранее, бывший министр финансов Украины Игорь Уманский, который последние месяцы занимал пост советника председателя Офиса президента Украины, подал заявление об увольнении после введения "карантина выходного дня".