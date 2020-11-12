После введения "карантина выходного дня" Игорь Уманский ушел с поста советника главы ОП

Бывший министр финансов Украины Игорь Уманский, который последние месяцы занимал пост советника председателя Офиса президента Украины, подал заявление об увольнении после введения "карантина выходного дня".

Текст заявления сам Уманский разместил у себя на странице в социальной сети Facebook.

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"Карантин выходного дня? Ок! Тогда — все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую. О причинах отставки — после принятия решения по моему заявлению. Обязательно приглашу всех, кому не безразлично. ОтдыхайТЕ!", — отметил он.

Напомним, что Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта уволила министра финансов Игоря Уманского. Одной из версий причин его отставки считают сокращение расходов на "большую стройку", которое было запланировано в изменениях в бюджет на 2020 год. Позже его назначили внештатным советником главы ОПУ.

Также отметим, что Кабинет министров ввел в Украине "карантин выходного дня" с 14 ноября и будет действовать на протяжении, как минимум, трех выходных — предварительно до конца 30 ноября.

"Минздрав разработал изменения в постановление №641, предусматривающие введение в Украине так называемого "карантина выходного дня". Понимаю, что новые ограничения неприятные и болезненные для многих представителей бизнес сообщества, занятых в ресторанной, развлекательной, культурной сферах. Правительство готово подставить плечо для наших предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня. Если сегодня ничего не делать, мест в больницах не останется уже 10-15 декабря. Задача — уменьшить на выходных потоки людей. Мы не останавливаем производство, транспорт будет работать. Мы призываем общество разорвать цепь заражений", — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил — ситуация с COVID в Украине распространяется ураганными темпами и лучшим, с точки зрения врачей, решением является полный локдаун минимум на 3-4 недели.

"Это с точки зрения эпидемиологии, с точки зрения распространения болезни. Это то, что мы хотели бы, чтобы было сделано, и наша медицинская система выдержала бы эту нагрузку. Но опираясь на расчеты Министерства экономики, Министерства финансов — мы не в состоянии выдержать полный локдаун. Мы находим варианты, тот баланс с точки зрения и сохранения здоровья, и внедрения провоэпидемиологических мер. Понятно, что их внедрение должно выполняться в полном объеме", — отметил Степанов.