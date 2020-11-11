Политика и экономика 40 минут назад

Кабмин урезал программу развития дорог почти на 900 млн грн — деньги отдали больницам

Также в правительстве увеличили на 12 млн грн расходы на лечение украинцев заграницей

Фото: пресс-служба КМУ Фото: пресс-служба КМУ
Фото: пресс-служба КМУ

Кабинет министров Украины сократил бюджет дорожного фонда на 895,5 млн грн и пустил эти деньги на обеспечение подачей кислорода койко-фонда больниц, которые размещают у себя больных коронавирусом.

Такое решение правительство приняло на очередном заседании в среду, 11 ноября.

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В проекте решение говорится, что сегодня среди 52 723 коек только 30 710 обеспечены подачей кислорода (всего 58%). Поэтому предлагается пустить 895,5 млн грн из бюджетной статьи расходов "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего государственного пользования" на обеспечение их кислородом. При этом из выделенной суммы 158,8 млн составят расходы потребления, а 736,7 млн — расходы развития.

Кроме того, Кабмин уменьшил бюджет программы "Выполнение долговых обязательств по кредитам, привлеченным ГП "Укрмедпостач" под государственные гарантии, для реализации инвестиционного проекта" на 43 млн грн. Эти деньги пустят сразу на несколько целей. Так, 4 млн грн уйдет больнице "ОХМАТДЕТ" на новую рентгеновскую трубку компьютерного томографа. Больше 5 млн грн пустят также на программу "Диагностика и лечение заболеваний с внедрением экспериментальных и новых медицинских технологий".

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Также Кабмин увеличил на 21,9 млн грн бюджетную статью "Реализация пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов" и на 12 млн грн статью "Лечение граждан Украины заграницей".

Напомним, ранее стало известно, что большинство денег из Фонда борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 потрачены на ремонт автомобильных дорог в рамках президентской программы "Большая стройка". Согласно информации Минфина, на строительство и ремонт автодорог из "коронавирусного" фонда в течение недели было выделено 2 863,9 млн грн. В то же время, кассовые расходы на медучреждения остались на прежнем уровне. В частности, на строительство больниц потрачено только 1 680 млн грн.

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