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Банки 1 час назад

Суд отменил неправомерность банкротства банка Новый — НБУ

Иск о неправомерности отнесения банка "Новый" к категории неплатежеспособных инициировало КБ "Южное", которое являлось мажоритарным акционером финучреждения

Суд отменил неправомерность банкротства банка Новый — НБУ Суд отменил неправомерность банкротства банка Новый — НБУ
Фото: Корреспондент

15 апреля 2020 года Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение судов первой и апелляционной инстанций по делу об отнесении банка "Новый" к категории неплатежеспособных.

Как сообщает пресс-служба НБУ, в этом деле суды предыдущих инстанций отменили решение Нацбанка об отнесении банка "Новый" в категории неплатежеспособных.

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Напомним, в июле 2017 года Нацбанк признал неплатежеспособным банк "Новый", ключевым акционером которого (18,33%) выступало государство в лице конструкторского бюро "Южное".

Официальная причина принудительного отзыва его банковской лицензии — на 12 июля регулятивный капитал банка составлял менее трети от минимального уровня, установленного НБУ (с 12 июля это 200 млн грн).

После этого основной акционер банка ГП "Конструкторское бюро "Южное" в 2018 году обратилось в Окружной административный суд города Киева с иском к Нацбанку.

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Истец указал, что Национальный банк противоправно отказал в согласовании плана прекращения банковской деятельности банка "Новый" и принял решение о его отнесении к категории неплатежеспособных.

Суды первой и апелляционной инстанций приняли решение в пользу истца.

После этого Национальный банк Украины обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой. Кассационная жалоба НБУ 15 апреля 2020 была частично удовлетворена, а именно: отменено решение судов предыдущих инстанций, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Банк "Новый" основан в 1992 году. Согласно НБУ, по состоянию на 8 июня 2017 года владельцем существенного участия финучреждения являлось "Конструкторское бюро "Южное" (18,3% акций).

Кроме КБ "Южное" банком владели 27 физлиц, доля которых не превышает 9,993%. "Новый" до последнего времени в Нацбанке считали одним из двух непрозрачных банков с точки зрения структуры собственности.

Согласно данным Нацбанка Украины, к началу апреля 2017 года по размеру общих активов (770,586 млн грн) банк "Новый" занимал 58-е место среди 90 украинских банков.

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