Общество 30 декабря 2020 в 12:18

ТИС с партнерами передали БФ "Корпорация монстров" 50 кислородных концентраторов

Компании перечислили в национальный фонд противодействия коронавирусу более 46,4 млн грн для закупки средств защиты для медиков и оборудования

ТИС с партнерами передали БФ "Корпорация монстров" 50 кислородных концентраторов ТИС с партнерами передали БФ "Корпорация монстров" 50 кислородных концентраторов

Крупнейший порт ТИС и компании-партнеры передали благотворительному фонду "Корпорация монстров" 50 десятилитровых кислородных концентраторов.

Об этом сообщает пресс-служба ТИС на  странице компании  в Facebook. 

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"Мы, группа ТИС, зерновой терминал Neptune и буксирный оператор P&O Maritime Ukraine, много лет работаем с благотворительным фондом "Корпорация монстров" и безоговорочно доверяем этой организации. Мы передали фонду 50 кислородных концентраторов OLV-10. Это одна из самых проверенных и надежных моделей такого оборудования. По 16 концентраторов закупили ТИС и P&O Maritime Ukraine соответственно, еще 18 — зерновой терминал Neptune", — сообщает пресс-служба.

Закупленные концентраты "Корпорация монстров" планирует бесплатно передавать тем одесситам и жителям области, которые нуждаются в кислородной терапии, ожидая госпитализации или выписавшись со стационаров с низкой сатурацией.

В ТИС также напомнили, что группа терминалов и компании-партнеры принимают участие в мероприятиях по предотвращению распространения Covid-19 буквально с первого дня эпидемии в Украину. Весной ТИС, Neptune и P&O Maritime Ukraine перечислили в национальный фонд противодействия коронавирусу более 46,4 млн грн для закупки средств защиты для медиков и оборудования.

Напомним, ТИС — крупнейший морской транспортный узел в Украине, который владеет 5 специализированными морскими терминалами и собственной развитой железнодорожной инфраструктурой. В прошлом году обработал рекордный для украинских портов грузооборот за все время независимости Украины — 33,17 млн тонн.

Зерновой терминал Neptune — один из крупнейших и самый современный зерновой терминал в Украине. Совместный проект украинской стивидорной компания M.V. Cargo и международной продовольственной корпорации Сargill. Грузооборот в 2019/2020 маркетинговом сезоне составил более 2,5 млн тонн зерновых.

P&O Maritime Ukraine — один из крупнейших частных буксирных операторов в Украине. Работает в 4 крупнейших морских портах Украины — Одесском, "Пивденном", Черноморске и Николаевском. Принадлежит украинским партнерам и мировому провайдеру портовых услуг P&O Maritime.

Совладелец ТИС Андрей Ставницер с марта 2020 года возглавляет Волонтерский штаб по борьбе с коронавирусом в Одесской области. Благодаря работе штаба с марта по май этого года было собрано почти 136 млн грн. Эти деньги были направлены на закупку средств индивидуальной защиты  для медиков, а  также необходимого оборудования для больниц Одессы и области.

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