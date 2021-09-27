Экономика 10 минут назад

"У McKinsey будут страшные репутационные потери из-за Ватерландера", — журналист Дольник

Журналист ожидает большой скандал на международном уровне

Владимир Дольник Владимир Дольник
Владимир Дольник

В провале программы по добыче газа 20/20 задействована компания McKinsey, которая разрабатывала эту программу и где ранее работал главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер. Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Владимир Дольник.

"В отчете за 2015 год было указано, что программа (по добыче газа 20/20) презентовалась правительству уже в июле 2015-го (я так понимаю, что в день назначения Олега Прохоренко в качестве нового руководителя плана действий). Другими словами, она была уже написана неизвестно кем и основывалась неизвестно на чем. В развитых демократиях такие кейсы, как правило, должны расследоваться", — отметил Дольник.

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Он также подчеркнул, что "для МакКинси это страшные репутационные потери. И мне кажется, это только начало. Если будет расследование, то может быть большой скандал на международном уровне".

По словам Дольника, интервью с Отто Ватерландером еще раз доказало, что господин Отто "немножко не в нашей реальности".

Напомним, ранее издание "Наші гроші" опубликовало материал о том, что АО "Укргазвидобування" заключило соглашение с "МакКинзи и компания Украина" о консалтинговых услугах на 2,12 млн евро.

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