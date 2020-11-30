Общество 1 час назад

До 20 000 больных в сутки: ученые прогнозируют в декабре рост заболеваемости от COVID-19

По мнению авторов исследования, до середины декабря ежесуточная заболеваемость достигнет 20 000, но смертность упадет до 1,75%

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Ученые Мирового центра данных Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского (КПИ) совместно с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней смоделировали распространение коронавирусной болезни в Украине в ближайшую неделю.

Как сообщает пресс-служба КПИ, согласно расчетам ученых, в первой половине декабря количество больных COVID-19 может достичь 20 тысяч, но процент летальности сократится до 1,75%.

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"Это почти вдвое ниже уровня этого показателя в весенне-летний период. Ведь рассчитанный коэффициент адаптации к болезни в Украине (отношение количества людей, умерших в сутки, к сумме количества умерших и лиц, выздоровели за эти сутки) медленно улучшается", — говорится в сообщении.

Ученые установили сильную корреляционную связь между количеством выявленных случаев COVID-19 и количеством зарегистрированных заболеваний гриппом и ОРВИ (коэффициент корреляции равен 0,88). Это свидетельствует о недостаточно эффективной диагностике случаев COVID-19 с легкими и средней тяжести формами.

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"Корреляционная связь с коэффициентом 0,99 выявлена также между количеством случаев с клиническим диагнозом "пневмония" и количеством зарегистрированных случаев COVID-19 в течение одинакового периода наблюдения. Это является признаком того, что большинство случаев пневмонии связано непосредственно с COVID-19", — отмечают авторы исследования.

При расчетах ученые КПИ выполнили прогнозное моделирование с использованием технического анализа данных, метода сходства в математическом моделировании, рекуррентной нейронной сети с длинной краткосрочной памятью типа LSTM и нейронной сети Back Propagation (BPNN).

Ранее заведующий лабораторией иммунореабилитолог Андрей Волянский завил, что до мая 2021 года в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 переболеет около 40% населения, и нет смысла блокировать эпидемический процесс, его придется пройти.

Напомним, по состоянию на 30 ноября, в Украине зарегистрировано 9 946 новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников.

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