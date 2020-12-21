Украинские министры посоревнуются в приготовлении борща в прямом эфире

Министерство культуры и информационной политики организовывает среди членов украинского правительства кулинарное соревнование по приготовлению борща.

Как говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook, онлайн-баттл по приготовлению "лучшего блюда ever" будет транслироваться на ней же 22 декабря в 17:30.

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Участники соревнования: министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська.

Модерировать мероприятие будет кулинар, бизнесмен и телеведущий Евгений Клопотенко.

Отметим, что в октябре экспертный совет рекомендовал Минкультуры включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия "Культуру приготовления украинского борща".

Напомним также, что накануне руководство страны уговорило Абрамовского не увольняться из правительства. Ранее он подал на утверждение Верховной Рады заявление об отставке.