В Боливии разбился самолет с медиками, погибли шесть человек

В Боливии потерпел крушение самолет военно-воздушных сил, на борту которого были сотрудники министерства здравоохранения.

Как сообщил президент страны Луис Арсе в Twitter, в результате авиакатастрофы погибли шесть человек.

По данным Министерства здравоохранения Боливии, на борту самолета находились четверо специалистов ведомства и подведомственного Национального института лабораторий здравоохранения, "которые занимались исследованиями, касающимися борьбы с заболеваниями денге и чикунгунья".

Кроме этого, в авиакатастрофе также погибли двое пилотов.

В местных СМИ сообщают, что самолет разбился вскоре после вылета из городка Риберальта.

Специалистов должны были доставить в город Кобиха, откуда они планировали вылететь коммерческим рейсом в другой населенный пункт.

Напомним, на Филиппинах утром 4 июля 2021 года разбился самолет Военно-воздушных сил страны. На борту военного самолета находились 92 человека.

Ранее в северном мексиканском штате Сонора, который граничит с США, разбился легкомоторный самолет Cessna. В результате авиакатастрофы погибли 5 пассажиров и пилот, еще один человек получил ранения.