В РФ потерпел крушение самолет с парашютистами (ВИДЕО)

В Татарстане в районе Мензелинска потерпел крушение самолет с парашютистами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

В агентстве отмечают, что самолет пропал с радаров и перестал выходить на связь.

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На борту находились 23 человека: 21 парашютист и 2 члена экипажа.

Как передает "РИА Новости", спасатели вытащили из самолета семь пострадавших, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

По предварительным данным, 16 человек погибли. В ГУ МЧС по Татарстану подтвердили информацию о происшествии.

Как сообщают в авиационных службах, причиной падения самолета могло стать превышение числа пассажиров. Также рассматриваются версии неисправности самолета и ошибки экипажа.

Ранее в Подмосковье из-за возгорания двигателя разбился военный самолет Ил-112В, в результате чего 3 члена экипажа погибли.

Перед этим в России разбился вертолет с туристами. Причиной крушения назвали отказ двигателя и ошибку пилотирования.