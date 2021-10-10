Происшествия 3 часа назад

В РФ потерпел крушение самолет с парашютистами (ВИДЕО)

По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погибли 16 человек

Фото: chelny-izvest.ru Фото: chelny-izvest.ru
Фото: chelny-izvest.ru

В Татарстане в районе Мензелинска потерпел крушение самолет с парашютистами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

В агентстве отмечают, что самолет пропал с радаров и перестал выходить на связь.

Подпишитесь на канал DELO.UA

На борту находились 23 человека: 21 парашютист и 2 члена экипажа. 

Как передает "РИА Новости", спасатели вытащили из самолета семь пострадавших, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Читайте также:
В России разбился еще один самолет: есть жертвы

По предварительным данным, 16 человек погибли. В ГУ МЧС по Татарстану подтвердили информацию о происшествии.

Как сообщают в авиационных службах, причиной падения самолета могло стать превышение числа пассажиров. Также рассматриваются версии неисправности самолета и ошибки экипажа.

Ранее в Подмосковье из-за возгорания двигателя разбился военный самолет Ил-112В, в результате чего 3 члена экипажа погибли.

Перед этим в России разбился вертолет с туристами. Причиной крушения назвали отказ двигателя и ошибку пилотирования.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Боливии разбился самолет с медиками, погибли шесть человек
В Боливии разбился самолет с медиками, погибли шесть человек
В Нигерии боевики расстреляли на рынке 20 человек
В Нигерии боевики расстреляли на рынке 20 человек
ДТП в Одесской области: на трассе фура врезалась в автобус, погибли два человека (ФОТО)
ДТП в Одесской области: на трассе фура врезалась в автобус, погибли два человека (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Чем больше денег у стартапа, тем хуже! Инвестор Илья Лаурс о том, сколько и куда нужно вкладывать

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Мирное воссоединение": Си Цзиньпин призвал Тайвань "мирно" присоединиться к Китаю

  3. В Сальвадоре начали добывать биткоин с помощью вулканической энергии

  4. Германия осложнила въезд для невакцинированных украинцев

  5. В Украине возросло количество получателей субсидий

Ивент
Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути
Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути
На заході будуть присутні HR-директори топових українських компаній, які зможуть поділитись актуальними вакансіями та за необхідності провести інтерв’ю на місці
Загрузка...