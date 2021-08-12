На Камчатке туристический вертолет упал в озеро, восемь человек пропали без вести (ВИДЕО)

12 августа на Камчатке упал в озеро вертолет, перевозивший туристов из Москвы и Петербурга.

Как сообщает Русская служба ВВС, крушение произошло около 9:25 утра по местному времени (00:25 по Киеву) в Кроноцком заповеднике на востоке полуострова. Экскурсионный вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", летевший из поселка Николаевка к вулкану Ходутка, упал в Курильское озеро.

По информации издания, на его борту находились 16 человек: 13 пассажиров, включая одного ребенка, и трое членов экипажа.

Восьмерым из них удалось выплыть на поверхность, среди них — шестеро пассажиров и двое членов экипажа. Там их на катерах подобрали работники заповедника, услышавшие, как вертолет упал в воду.

Еще восьмерых человек спасателям обнаружить пока не удалось, их поиски возобновятся в светлое время суток.

По словам инспекторов заповедника и выживших туристов, в момент крушения на озере стоял туман, а видимость не превышала 100 метров.

В российских СМИ отмечают, что на данный момент основная версия следствия — ошибка пилотирования.

"В условиях густого тумана, в которых вертолет снижался, экипаж мог ошибочно не разобраться, куда он садится, и произвел посадку фактически на водную поверхность. Машина практически за секунды пошла на дно", — заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Как отметили в Минприроды, температура воды в Курильском озере в это время года не превышает 5-6 градусов и долго находиться в ней невозможно.

Главный врач Камчатской краевой больницы Андрей Кисляков рассказал, что четверым пострадавшим понадобилась госпитализация. Двое из них находятся в реанимационном отделении больницы, одному молодому человеку "проводится операция, чтобы спасти ему ногу".

Командир разбившегося вертолета и находившийся на борту ребенок в числе спасенных при крушении не значатся.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, вертолет опустился на глубину более 130 метров — на такой глубине не могут работать водолазы МЧС, поэтому власти региона обратились за помощью к Министерству обороны.

В свою очередь Минобороны России сообщило, что для проведения поисковых работ направлен вертолет Ми-8 с тремя телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами. Вертолет лежит на глубине 137 метров в 700 метрах от берега, уточнили в МЧС.

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Вертолет принадлежал компании "Витязь-Аэро", совладельцем которой является камчатский депутат Игорь Редькин, которого 11 августа арестовали по обвинению в убийстве по неосторожности.

По словам коммерческого директора компании Дмитрия Черных, вертолет находился в исправном состоянии и прошел капитальный ремонт в 2020 году.

Для выполнения экскурсионной прогулки вертолет был зафрахтован одним из региональных туроператоров, сообщили в Ростуризме.

На ближайшие дни туристические вертолетные полеты в регионе приостановлены.

Напомним, 5 июля в США на юго-востоке Аляски потерпел крушение экскурсионный самолет с пассажирами, в результате чего погибли все шесть человек, находившихся на борту.

Ранее сообщалось, что 6 июля в Польше вертолет с гражданами Украины упал в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве.

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