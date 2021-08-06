Происшествия 50 минут назад

На Аляске разбился туристический самолет, погибли шесть человек

На борту легкомоторного самолета находилось шесть человек, никто не выжил

Спасатели направляются к месту крушения самолета. Фото: The Associated Press Спасатели направляются к месту крушения самолета. Фото: The Associated Press
Спасатели направляются к месту крушения самолета. Фото: The Associated Press

5 июля в США на юго-востоке Аляски потерпел крушение экскурсионный самолет с пассажирами, в результате чего погибли все шесть человек, находившихся на борту, передает The Associated Press.

Как сообщает в Береговой охране и Федеральном управлении гражданской авиации США, самолет разбился около 11:20 по местному времени недалеко от города Кетчикан.

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К месту крушения воздушного судна были направлены военные и волонтеры, которые 14:40 обнаружили обломки лайнера.

По информации издания, пятеро пассажиров рейса были с круизного лайнера Holland America Line Nieuw Amsterdam. Судно пришвартовалось на стоянку в Кетчикане утром 5 августа и во второй половине дня должно было отправиться дальше по маршруту. Однако после авиакатастрофы лайнер отменил отправку.

"Экскурсия на гидросамолете была предложена независимым туроператором, а не компанией Holland America Line", — заявили в компании.

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Кетчикан — популярная остановка для круизных лайнеров, посещающих Аляску, и пассажиры круизных лайнеров могут отправиться на различные обзорные экскурсии, находясь в порту.

Национальный совет по безопасности на транспорте США также направил команду для расследования аварии.

Выяснением причин и обстоятельств авиакатастрофы также занимается Федеральное управление гражданской авиации.

Напомним, в конце декабря 2019 года в США разбился двухмоторный самолет, в результате чего погибли 5 человек, еще 4 получили ранения.

21 июня того же года двухмоторный самолет King Air упал в районе аэродрома Диллингем, вблизи северного побережья острова Оаху. В результате авиакатастрофы погибли девять человек. Позже стало известно, что среди погибших был 28-летний уроженец Донецка, принявший американское гражданство.

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