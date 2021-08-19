В России разбился еще один самолет: есть жертвы

В России разбился еще один военный самолет — истребитель МиГ-29.

В результате авиакатастрофы не выжил летчик, сообщает РИА Новости.

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По данным Южного военного округа Минобороны РФ, крушение истребителя МиГ-29 произошло в Астраханской области.

"Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта", — доложили в пресс-службе округа.

По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа техники.

"Для установления причин катастрофы к месту падения самолета направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил", — добавили в Минобороны РФ.

Ранее в Подмосковье из-за возгорания двигателя разбился военный самолет Ил-112В, в результате чего 3 члена экипажа погибли.

Перед этим в России разбился вертолет с туристами. Причиной крушения назвали отказ двигателя и ошибка пилотирования.

Напомним, 5 июля в США на юго-востоке Аляски потерпел крушение экскурсионный самолет с пассажирами, в результате чего погибли все шесть человек, находившихся на борту.