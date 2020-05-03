В Боливии разбился военный вертолет: погибли 6 человек

В Боливии разбился военный вертолет, в результате чего погибли 2 члена экипажа и 4 гражданина Испании.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Указано, что из-за коронавируса граждан Испании должны были вернуть на родину.

Известно, что авиакатастрофа произошла недалеко от юго-восточного города Тринидад, откуда пассажиров доставляли в более крупный транспортный узел Санта-Крус.

Отмечается, что боливийские власти создали группу для расследования катастрофы и представления отчета об инциденте в течение 8 дней.

Как показали предварительные результаты, экипаж сообщил, что планирует вернуться в аэропорт Тринидада через 12 минут после взлета из-за отказа двигателя. Вскоре связь была потеряна.

Ранее Боливия закрыла свои границы, чтобы замедлить распространение пандемии коронавируса.

Напомним, 25 января в афганской провинции Гильменд был сбит ракетой вертолет "Ми-8", принадлежащий молдавской авиакомпании. В результате происшествия пострадали афганские военные и члены экипажа — граждане Украины.