В Харькове застрелился ресторатор Олег Привалов: подробности

Харьковского ресторатора Олега Привалова нашли мертвым с огнестрельным ранением в туалете собственного ресторана "Чили". Подробности трагедии сообщают местные СМИ.

По данным издания Newsroom, бизнесмен Олег Привалов свел счеты с жизнью в уборной ресторана "Чили" на проспекте Независимости в Харькове. На месте ЧП уже работают правоохранители.

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Сейчас полиция оцепила ресторан, а внутри помещения проводятся следственные действия. Версию о самоубийстве подтвердила глава отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник. По ее словам, погибший ресторатор оставил предсмертную записку.

В апреле СМИ писали о конфликте Олега Привалова с владелицей помещения, в котором находится еще одно заведение ресторатора Bono. Арендодатель не захотел продлевать договор с бизнесменом из-за задолженности, а сам Олег Привалов отрицал наличие долгов.