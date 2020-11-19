В Кабмине хотят изменить Кодекс по процедурам банкротства

Кабинет министров Украины одобрил законопроект об изменениях в Кодекс по процедурам банкротства. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Валерия Коломоец, передает Правительственный портал.

По ее словам, это первый за время независимости государства комплексный документ, который регулирует процедурные вопросы банкротства. Кодекс содержит много положений, которые перекликаются с мировыми стандартами.

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"Кодекс содержит рациональные новеллы, что оптимизируют процедуру банкротства и закрывают имеющиеся законодательные пробелы. Кроме того, этим документом урегулирована принципиально новая для Украины процедура восстановления платежеспособности физических лиц", — рассказала замминистра.

В то же время, Коломиец отмечает, что при разработке нормативно-правовых актов, необходимых для внедрения Кодекса в действие, и практического применения его положений выявлен ряд технических шероховатостей, недостатков и противоречий, требующих устранения.

Учитывая это, целью и задачей проекта Закона, который был согласован Правительством, является устранение технических неувязок и недостатков, урегулирования спорных вопросов и согласования некоторых положений Кодекса между собой.

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Законопроект, в частности, предлагает:

– согласовать положения Кодекса, привести их в соответствие с Хозяйственным процессуальным кодексом Украины, законами Украины "О предотвращении коррупции", "Об управлении объектами государственной собственности", "О судебном сборе", "Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов";

– унифицировать, устранить различия в терминологии во всем тексте Кодекса;

– ввести изменения, связанные с внедрением автоматизированной системы "Банкротство и неплатежеспособность";

– усовершенствовать порядок отбора арбитражных управляющих в делах о банкротстве;

– исключить из текста Кодекса некорректные или противоречивые нормы, а также конкретизировать положения Кодекса;

– привести в соответствие нормы Кодекса с законодательством в сфере архивного дела и делопроизводства;

– установить четкие сроки для погашения требований кредиторов и устранить возможность злоупотреблений со стороны арбитражного управляющего;

– урегулировать вопросы обращения с имуществом банкрота после закрытия производства по делу о банкротстве.

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Напомним, 18 октября прошлого года Верховная Рада одобрила во втором чтении Кодекс Украины по процедурам банкротства.

Ранее украинское законодательство давало возможность недобросовестному бизнесу сначала "выводить" свои активы и только потом начинать процедуру банкротства. Банки могли вернуть незаконно выведенные активы только по договорам, которые заключены в течение одного года до банкротства.

Потому в Кодексе расширили этот период до 3 лет. То есть у банков появилось больше возможностей вернуть активы, за счет которых можно погасить долги заемщиков.

Кроме того, Кодекс вводит норму, которой раньше не было в украинском законодательстве, — о банкротстве физического лица, которое не является предпринимателем. Только сам должник (не кредитор) сможет начать процесс банкротства.

Но только в том случае, если его долг превышает 300 минимальных зарплат (сейчас 372 тысяч грн), или же есть угроза неплатежеспособности. При этом Кодекс дает возможность провести реструктуризацию долгов в течение пяти лет.

21 октября был введен в действие Кодекс Украины по процедурам банкротства, который вступил в силу 21 апреля 2019 года.