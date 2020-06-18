Политика и экономика 1 час назад

Рада изменила процедуру банкротства в Украине на время карантина

В стране запретят открывать производства по делам о банкротстве должников-юрлиц по заявкам кредиторов

Банкротство. Фото: ktovkurse.com Банкротство. Фото: ktovkurse.com
Банкротство. Фото: ktovkurse.com

Верховная Рада на заседании 18 июня приняла во втором чтении и в целом законопроект №3322.

Он предусматривает на период действия карантина и в течение 90 дней после его отмены установить запрет на открытие производства по делам о банкротстве должников-юрлиц по заявкам кредиторов, сообщает портал "Минфин".

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В частности, законопроект предусматривает:

- на период действия карантина и в течение 90 дней со дня его отмены не открывать производство по делам о банкротстве должников — юридических лиц по заявлению кредиторов по требованиям к должнику, возникшие с 01 февраля 2020 года;

- продлевается срок, в который должник обязан обратиться в хозяйственный суд с заявлением о возбуждении производства по делу в случае, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед другими кредиторами;

- приостановка начисления процентов на обязательства должника перед кредиторами, которые реструктуризированы планом санации или реструктуризации долгов должника. Штрафные санкции за невыполнение должником таких обязательств не начисляются;

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- комитет кредиторов сможет проводить собрание в режиме онлайн или путем опроса, а арбитражных управляющих освободят от ответственности, если они не могли выполнять свои обязанности из-за карантина.

Известно, что в первом чтении законопроект №3322 был принят Верховной Радой 13 мая 2020 года.

Напомним, 18 октября 2018 года Рада приняла Кодекс Украины по процедурам банкротства, который вводит в стране институт банкротства физических лиц.

21 октября 2019 года Кодекс по процедурам банкротства был введен в действие.

Также сообщалось, что взыскание убытков с экс-владельцев банков-банкротов будут проводить ведущие мировые юристы.

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