Общество 10 минут назад

В Каменском серьезный пожар на рынке: сгорели магазины, ломбард и кафе (ФОТО, ВИДЕО)

В левобережной части города сгорели торговые помещения

Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Серьезный пожар произошел утром 10 ноября на рынке на Левом берегу в Каменском. Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании на бульваре Строителей поступило в 7:46.

По сообщению стало известно, что горит крыша магазина. По указанному адресу были направлены дежурные отделения 7-й, 8-й, 9-й и 35-й пожарно-спасательных частей Каменского.

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Прибывшие к месту происшествия пожарные установили, что огнем охвачено помещение ломбарда, магазина непродовольственных товаров, кафе и помещения секонд-хенда.

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В общей сложности были привлечены восемь единиц техники и 37 человек личного состава ГСЧС.

К 8:49 пожар был локализирован на площади 700 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Напомним, что в ночь на 10 ноября также сгорел ночной клуб на берегу моря в Одессе. А неделю назад в Киеве сгорела пиццерия сети Mamamia на проспекте Победы, проработавшая 15 лет.

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