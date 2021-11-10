В Одессе дотла сгорел ночной клуб на берегу моря (ФОТО, ВИДЕО)

Летняя площадка ночного клуба True Man Hot Boat на одесском пляже "Дельфин" сгорела в ночь на 10 ноября. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило спасателям 9 ноября в 22:47. По прибытии к месту вызова они увидели объятое пламенем отдельно стоящее одноэтажное деревянное здание с открытыми террасами.

Пожар был локализован в 23:32 и ликвидирован в 0:15 минут на площади 400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС к ликвидации ЧП привлекались шесть единиц техники и 22 спасателя.

Напомним также, что в курортном поселке Затока в Одесской области в сентябре произошел серьезный пожар на базе отдыха.

А неделю назад в Киеве сгорела пиццерия сети Mamamia на проспекте Победы, проработавшая 15 лет.