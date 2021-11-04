Бизнес 20 минут назад

В Киеве сгорела пиццерия сети Mamamia: компания просит о помощи (ФОТО)

В Mamamia отмечают, что ночное ЧП "напоминало картинки из фильмов ужасов"

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве в ночь на 4 ноября сгорел ресторан сети пиццерий Mamamia на проспекте Победы, 9-Б. Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, сообщение о пожаре поступило в 23:35 3 ноября.

На место были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Выяснилось, возгорание произошло на крыше одноэтажного заведения с распространением огня на внутренние помещения.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Спасатели сразу же приступили к тушению огня. В ночное время в пиццерии уже никого не было, поэтому угрозы для жизни и здоровья людей не было.

В 0:47 пожар был локализован, а в 2:50 — ликвидирован. В результате пожара уничтожены помещения кухни, холодильники и кухонное оборудование, а также разобрано 200 квадратных метров крыши здания.

К тушению ГСЧС привлекала четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава.

Сообщается, что жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.

Читайте также:
Возле Майдана Независимости в Киеве полыхал жилой дом (ФОТО, ВИДЕО)

В самой компании отмечают, что данный ресторан работал на проспекте Победы с 2006 года, и подтверждают, что пострадавших в результате ЧП нет.

"Десятки пицц ежедневно, мастер-классы еженедельно и много празднований ежемесячно. Несмотря на два кризиса, пандемию и карантин, эти 15 лет мы постоянно были вместе. Но этой ночью произошло то, чего никто не ожидал и не мог предвидеть. Огонь полностью уничтожил наш ресторан. Огромный столб дыма, водометы и тонны воды. Ситуация вокруг пиццерии напоминала картинки из фильмов ужасов", — говорится в сообщении.

В Mamamia констатируют, что смириться с последствиями пожара "тяжело и больно, но такова реальность", и просят киевлян помочь, заказывая побольше пиццы, чтобы компания могла поскорее оправиться от ущерба.

"Спасибо за все сообщения и отметки в страницу. Все видим. А еще хотим попросить о помощи, которая сейчас действительно нужна. Мы уже организовали доставку в радиусе проспекта Победы. Она будет. Быстрая, бесплатная и очень-очень вкусная. Поддержи нас своим заказом", — призвали в Mamamia.

Напомним также, что в марте в Киеве сгорел бар "Бездельники" в историческом доме на улице Саксаганского, причем это произошло уже второй раз за шесть лет.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киеве полиция задержала кортеж нардепа Кивы (ОБНОВЛЕНО)
В Киеве полиция задержала кортеж нардепа Кивы (ОБНОВЛЕНО)
"Вам тут или с собой?". Как проверяют COVID-сертификаты в ресторанах и ТРЦ "красной" зоны
"Вам тут или с собой?". Как проверяют COVID-сертификаты в ресторанах и ТРЦ "красной" зоны
В Киеве переименовали 12 улиц и переулков: список изменений
В Киеве переименовали 12 улиц и переулков: список изменений
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Национализация ПриватБанка: суд вынес решение в пользу компании Коломойского

  2. Украину назвали самой выгодной страной для IT-аутсорсинга

  3. Языковой омбудсмен требует переименовать все города с "русскоязычным характером" названий

  4. Новая украинская авиакомпания Air Ocean с Ан-148: куда полетит и какой будет цена билетов

  5. ВОЗ одобрила индийскую вакцину против Covid-19: подойдет бедным странам

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...