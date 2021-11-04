В Киеве сгорела пиццерия сети Mamamia: компания просит о помощи (ФОТО)

В Киеве в ночь на 4 ноября сгорел ресторан сети пиццерий Mamamia на проспекте Победы, 9-Б. Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, сообщение о пожаре поступило в 23:35 3 ноября.

На место были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Выяснилось, возгорание произошло на крыше одноэтажного заведения с распространением огня на внутренние помещения.

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Спасатели сразу же приступили к тушению огня. В ночное время в пиццерии уже никого не было, поэтому угрозы для жизни и здоровья людей не было.

В 0:47 пожар был локализован, а в 2:50 — ликвидирован. В результате пожара уничтожены помещения кухни, холодильники и кухонное оборудование, а также разобрано 200 квадратных метров крыши здания.

К тушению ГСЧС привлекала четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава.

Сообщается, что жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.

В самой компании отмечают, что данный ресторан работал на проспекте Победы с 2006 года, и подтверждают, что пострадавших в результате ЧП нет.

"Десятки пицц ежедневно, мастер-классы еженедельно и много празднований ежемесячно. Несмотря на два кризиса, пандемию и карантин, эти 15 лет мы постоянно были вместе. Но этой ночью произошло то, чего никто не ожидал и не мог предвидеть. Огонь полностью уничтожил наш ресторан. Огромный столб дыма, водометы и тонны воды. Ситуация вокруг пиццерии напоминала картинки из фильмов ужасов", — говорится в сообщении.

В Mamamia констатируют, что смириться с последствиями пожара "тяжело и больно, но такова реальность", и просят киевлян помочь, заказывая побольше пиццы, чтобы компания могла поскорее оправиться от ущерба.

"Спасибо за все сообщения и отметки в страницу. Все видим. А еще хотим попросить о помощи, которая сейчас действительно нужна. Мы уже организовали доставку в радиусе проспекта Победы. Она будет. Быстрая, бесплатная и очень-очень вкусная. Поддержи нас своим заказом", — призвали в Mamamia.

Напомним также, что в марте в Киеве сгорел бар "Бездельники" в историческом доме на улице Саксаганского, причем это произошло уже второй раз за шесть лет.