Общество 50 минут назад

Возле Майдана Независимости в Киеве полыхал жилой дом (ФОТО, ВИДЕО)

Площадь пожара составила 200 квадратных метров

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В центре Киева утром 12 октября произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Костельной, 2в. Об этом сообщает главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Сообщение о возгорании поступило в 7:36. На место сразу были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что горит крыша, площадь пожара составляла 150 квадратных метров.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Спасатели сразу же приступили к тушению огня и эвакуации жителей. В 8:14 пожар на площади 200 квадратных метров был локализован, а в 8:38 — ликвидирован.

Читайте также:
"Это же не сарай": Минкульт озвучил цену противоаварийных работ в костеле Святого Николая

На месте работало 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 39 человек личного состава ГСЧС.

Напомним, что в начале октября из-за возгорания в Киевской инженерной гимназии на Позняках пришлось эвакуировать 1,5 тысячи детей.

В сентябре же дотла сгорела церковь Иоанна Богослова в селе Брилевка на юге Киевской области, а перед этим в Киеве произошел пожар в неоготическом католическом костеле Святого Николая.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

На строительстве Подольского моста чиновники "обогатились" на 150 млн грн
На строительстве Подольского моста чиновники "обогатились" на 150 млн грн
Пожар в Николаевской области: в огне погибли три человека — ГСЧС
Пожар в Николаевской области: в огне погибли три человека — ГСЧС
Везший Полякова таксист сперва дал ложные показания, за что его избили в полиции — адвокат
Везший Полякова таксист сперва дал ложные показания, за что его избили в полиции — адвокат
Загрузка...
Новое видео
Чем больше денег у стартапа, тем хуже! Инвестор Илья Лаурс о том, сколько и куда нужно вкладывать

Новости дня

  1. Мецгер уволился с должности главы правления Укрэксимбанка

  2. Украинцев начали прививать от Covid-19 в отделениях почты: Минздрав подвел первые итоги

  3. Россию обвинили в краже формулы для вакцины "Спутник V"

  4. ВАКС отпустил Труханова под залог в 30 млн грн: что вменяют мэру Одессы

  5. Молдова не хочет заключать новый договор с "Газпромом" и просит помощи у ЕС

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...