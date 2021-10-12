Возле Майдана Независимости в Киеве полыхал жилой дом (ФОТО, ВИДЕО)

В центре Киева утром 12 октября произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Костельной, 2в. Об этом сообщает главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Сообщение о возгорании поступило в 7:36. На место сразу были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что горит крыша, площадь пожара составляла 150 квадратных метров.

Спасатели сразу же приступили к тушению огня и эвакуации жителей. В 8:14 пожар на площади 200 квадратных метров был локализован, а в 8:38 — ликвидирован.

На месте работало 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 39 человек личного состава ГСЧС.

Напомним, что в начале октября из-за возгорания в Киевской инженерной гимназии на Позняках пришлось эвакуировать 1,5 тысячи детей.

В сентябре же дотла сгорела церковь Иоанна Богослова в селе Брилевка на юге Киевской области, а перед этим в Киеве произошел пожар в неоготическом католическом костеле Святого Николая.