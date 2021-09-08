В Затоке произошел серьезный пожар на базе отдыха (ФОТО, ВИДЕО)

На базе отдыха "Феличита" в поселке Затока Одесской области утром 8 сентября произошел пожар. Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, вызов поступил в 6:20.

По прибытии на место происшествия спасатели установили, что горят четыре домика на территории базы отдыха и существует угроза распространения пламени на другие здания.

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В 6:54 пожар был локализован, а в 7:56 ликвидирован на площади 120 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

Всего на базе отдыха проживало 25 человек, их эвакуировали до прибытия подразделений ГСЧС. К тушению привлекалось четыре единицы пожарной техники и 18 спасателей.

Также привлекались местные пожарные команды из села Шабо (одна единица техники и три человека) и из села Каролино-Бугаз (в том же количестве).

Напомним также, что накануне в Киевской области дотла сгорела православная церковь, а 4 сентября в Киеве произошел пожар в католическом костеле Святого Николая.