Общество 1 час назад

В Киеве состоялся седьмой турнир по боям на голых кулаках от промоушена "Махач" (ФОТО)

В седьмом сезоне "Махача" выступили 26 пар бойцов со всей Украины

Фото: "Махач" Фото: "Махач"
Фото: "Махач"

17 октября в столичном Freedom Hall состоялся уже седьмой по счету турнир по боям на голых кулаках от промоушена "Махач".

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Как сообщают организаторы соревнований, в седьмом сезоне выступили 26 пар бойцов со всей Украины, а также бойцы из Казахстана и приглашенный из Чечни мастер спорта по боксу, 4-кратный чемпион и участник чемпионата мира по боксу, первый обладатель чемпионского пояса Hardcore Fighting Championship Абубакар Kross Сулейманов.

О зрелищности турнира говорят сухие факты. Половина боев была завершена нокаутом — 13 бойцов не смогли продолжить бой и были переданы в руки врачей, которые всегда присутствуют на турнирах Махач.

Были и своеобразные рекорды: так, самый короткий бой, между Анатолием "Бобром" Данилюком и Игорем "Симбой" Симбабой, длился всего 13 секунд, а самый динамичный, в котором сошлись Юрий Alex Матвеев и Андрей Fighter Хохлов, насчитывал 6 нокдаунов.

Не обошлось и без курьезных моментов — в одной из схваток судья получил удар в лицо при попытке разнять бойцов. Однако сильной травмы удалось избежать, и поединок был продолжен.

Всего на боях присутствовало более 500 человек, а порядок обеспечивали более 100 бойцов охраны, включая ведомственную и взрывотехников. В связи с карантинными ограничениями все желающие попасть не смогли.

В скором времени для всех, кто не смог посетить 7 сезон "Махач", бои турнира будут в открытом доступе на youtube канале промоушена.

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