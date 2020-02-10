Происшествия 4 часа назад

В Киеве вандалы изуродовали могилу Ватутина

Полиция успела догнать 19 летнего парня, которому "светит" до 7 лет лишения свободы

В Киеве вандалы изуродовали могилу Ватутина В Киеве вандалы изуродовали могилу Ватутина
Могила Ватутина пострадала от рук молодых вандалов. Фото: Полиция Киева

В ночь, на 10 февраля в Мариинском парке вандалы облили зеленой краской памятник на могиле генералу Ватутину, освободившего Киев от нацистов. Об этом сообщили в полиции Киева. 

Во время ночного патрулирования полицейские заметили людей, которые обливают памятник краской. Правоохранители догнали и задержали одного из них — это оказался 19 летний парень. Его немедленно доставили в Печерский райодтел полиции. 

На месте инцидента полицейские нашли остатки флаконов с краской зеленого цвета. Увы, задержать остальных хулиганов не удалось. Открыто уголовное производство по статье 297 Уголовного кодекса (Надругательство над могилой).  За содеянное вандалам грозит до 7 лет лишения свободы. 

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Отметим, монумент в Киеве, над могилой советского военного деятеля, Героя Советского Союза, генерала армии Николая Ватутина был установлен 25 января 1948 года при входе в Мариинский парк со стороны улицы Грушевского в Печерском районе Киева, недалеко от здания Верховной Рады Украины. Такой чести  он был удостоен за освобождение столицы от нацистов. 

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Напомним, 9 декабря 2019 года, в самом центре Киева, в парке Владимирская горка, вандалы атаковали памятник итальянскому поэту Данте Алигьери. Хулиганы отбили мраморную голову орла, который является частью скульптурной композиции. Обезглавили орла уже не первый раз — в 2015 году также памятник был изуродован. Увы, вандалов так и не нашли. 

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