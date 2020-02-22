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В квартире экс-министра времен Януковича убит бывший глава телеканала "Интер"

Смертельный выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИДа Леонида Кожару

В квартире экс-министра времен Януковича убит бывший глава телеканала "Интер" В квартире экс-министра времен Януковича убит бывший глава телеканала "Интер"
Леонид Кожара. Фото: Радио Свобода

Вчера, 21 февраля, в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области был убит предприниматель Сергей Старицкий. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на свои источники в полиции.

По информации издания, правоохранители рассматривают самоубийство в качестве основной версии.

Сообщается, что смертельный выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на Кожару.

Кратко и по делу в Telegram

Согласно данным из открытых источников, Сергей Старицкий — основатель ООО "Спорт Медиа Проект" и ООО "C. I. U." Деятельность обеих компаний прекращена.

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Старицкий и Кожара — ровесники, оба родились в 1963 году.

Как писал OBOZREVATEL, Старицкий ранее был председателем правления телеканала "Интер". Также он долгое время работал в сфере международных и коммерческих связей.

В сети появились фото и видео с места загадочной гибели медиаменеджера.

В то же время, друг погибшего Владимир Костерин на своей странице в Facebook заявил, что Старицкий не совершал самоубийство, а был убит.

"Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Так как это неправда. Информация, поступающая от экспертов другого рода, стреляли с 3-5 метров. Знал Сергея десятки лет, его целеустремлённость, характер и активность всегда позитивно заряжали окружающих. У него было много планов по развитию бизнеса и новых проектов", — написал Костерин.

Напомним, 23 февраля 2014 года Верховная Рада Украины освободила Леонида Кожару от исполнения обязанностей главы внешнеполитического ведомства Украины.

За это решение проголосовали 237 народных избранников из 333 зарегистрировавшихся в зале.

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